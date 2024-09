Ngày 16/9: Giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức cao, hồ tiêu ổn định đầu tuần mới

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (16/9) dao động ở mức 123.500 - 124.000 đồng/kg. Trên thế giới, xuất khẩu cà phê các loại của Brazil trong 8 tháng năm 2024 đạt mức cao kỷ lục 31,9 triệu bao, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giá tiêu trong nước và thế giới vẫn ổn định so với cuối tuần trước.

Giá cà phê hôm nay dao động ở mức 123.500 - 124.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê duy trì quanh mốc 123.500 - 124.000 đồng/kg

Khởi đầu tuần mới, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên duy trì quanh mốc 123.500 - 124.000 đồng/kg. Hiện tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông vẫn là hai địa phương có giá thu mua cao nhất, ở mức 124.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai đạt lần lượt là 123.500 đồng/kg và 123.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11 trên sàn Lodon tăng lên mức kỷ lục 5.267 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1/2025 ở mức 4.998 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 12 đang ở mức 259,4 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3/2025 ở mức 256,6 US cent/pound.

Theo dữ liệu do Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) công bố, 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê các loại của Brazil đạt mức cao kỷ lục 31,9 triệu bao, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Về chủng loại, xuất khẩu cà phê nhân xanh tăng 43,5% (gần 8,9 triệu bao) so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 29.259.468 bao. Trong đó, cà phê Arabica tăng 25,7% lên 23,1 triệu bao, cà phê robusta tăng tới 3,1 lần (212,2%) và đạt 6,1 triệu bao.

Về thị trường tiêu thụ, nhìn chung lượng cà phê xuất khẩu của Brazil đến các thị trường tiêu thụ chính đều tăng, ngoại trừ Nhật Bản giảm 3,2%.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ và Đức tăng vọt lần lượt 30,1% và 69,1%. Lượng hàng xuất sang Bỉ ghi nhận mức tăng trưởng ba con số 122,2%, đạt 2,9 triệu bao. Xuất khẩu của Brazil sang Italy cũng tăng 51,4% lên gần 2,6 triệu bao. Đáng chú ý, lượng cà phê xuất sang Mexico tăng tới 261,5%.

Giá tiêu tiếp tục ổn định

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục ổn định trong khoảng 152.000 - 156.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu đen nhân xô được các đại lý thu mua ở mức cao nhất là 156.000 đồng/kg. Tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu đang được giao dịch ở mức 155.000 đồng/kg. Trong khi giá tiêu tại Bình Phước ở mức thấp nhất là 152.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá niêm yết tiêu đen Lampung (Indonesia) ở mức 7.562 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 7.500 USD/tấn; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu đen 500 g/l và 550 g/l của Việt Nam dao động 6.800 - 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok của Indonesia ở mức 9.121 USD/tấn. Tiêu trắng của Việt Nam đạt 10.150 USD/tấn và Malaysia là 10.900 USD/tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Đức 1.080 tấn, trị giá 6,4 triệu USD, giảm 24,4% về lượng và 29,2% về trị giá so với tháng trước, nhưng tăng tới 74,2% về lượng và 2,4 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường này đạt 12.133 tấn, tương đương trị giá 63,7 triệu USD, tăng mạnh 97,5% về lượng và 2,5 lần (151,8%) về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, Đức đã vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sau Mỹ, với thị phần tăng từ 3,3% của cùng kỳ lên 6,6% trong 8 tháng đầu năm.

Còn theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), nhập khẩu hồ tiêu của Đức cũng đang tăng lên, tính đến hết tháng 6 năm nay đạt 12.029 tấn, trị giá 57,6 triệu EUR, tăng 25,4% về lượng và 31,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đức hiện đang là nhà nhập khẩu tiêu lớn nhất tại Liên minh châu Âu và Việt Nam là quốc gia cung cấp lớn nhất cho nước này./.