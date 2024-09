Ngày 19/9: Giá cà phê quay đầu tăng, hồ tiêu tiếp đà giảm

(TBTCO) - Giá cà phê trong nước hôm (19/9) nay tăng 200 đồng/kg nằm trong khoảng 123.000 - 123.400. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.300đ đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trọng điểm tiếp tục giảm nhẹ.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 200 đồng/kg nằm trong khoảng 123.000 - 123.400. Ảnh tư liêu

Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm (19/9) nay tăng 200 đồng/kg nằm trong khoảng 123.000 - 123.400. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.300đ đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum là 123.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 123.400 đồng tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 123.300 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 123.400 đồng/kg tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 123.400 đồng/kg tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.000 đồng/kg tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 123.400 đồng/kg tăng 200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 123.300 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, khối lượng cà phê xuất khẩu đạt 1 triệu tấn, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này về vẫn tăng tới 35,6%, lên tới hơn 4 tỷ USD.

Trong tháng 8, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam đã thiết lập mức cao kỷ lục mới là 5.278 USD/tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng tới 73% (2.226 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái

Tính chung 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu cà phê tăng 54,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt bình quân 3.800 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London giao dịch ở mức 4.733 - 5.334 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 5.334 USD/tấn, tăng 31 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 5.070 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.871 USD/tấn, tăng 36 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.733USD/tấn, tăng 41 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 19/9/2024 sắc đỏ chiếm ưu thế, mức giảm từ 0 - 0.10 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 264.40 cent/lb, giảm 0.10%; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 262.30 cent/lb giảm 0.05%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 259.85 cent/lb (giảm 0%) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 256.60 giảm 0 %.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 19/9/2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 311.70 USD/tấn, giảm 0.42%; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 311.85 USD/tấn (tăng 0.55 %); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 312.10 USD/tấn, giảm 0.22% và giao hàng tháng 5/2025 là 319.50 USD/tấn, tăng 2.63%.

Giá tiêu tiếp đà giảm

Giá tiêu hôm nay ngày tại các vùng trọng điểm giảm nhẹ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu giao dịch quanh mốc 152.000 - 155.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 155.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 155.000 đồng/kg. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 153.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 152.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu ở mức 152.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 7.595 USD/tấn tăng 0,43%, giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.161USD/tấn, tăng 0,44%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 7.000 USD/tấn, giảm 4,29%. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn./.