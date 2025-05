Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực bán đã quay trở lại chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua (14/5).

Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, dòng tiền dịch chuyển khỏi kim loại quý. Ảnh minh họa

Theo ghi nhận từ MXV, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 7 trên sàn ICE US giảm 3,07% xuống 8.042 USD/tấn; giá cà phê Robusta cùng kỳ hạn trên sàn ICE EU giảm 2,32% về 5.010 USD/tấn.

Đà giảm này chủ yếu xuất phát từ loạt dự báo nguồn cung toàn cầu tăng, khi Conab nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025 - 2026 lên 55,7 triệu bao, tăng 2,7% so với năm trước – mức cao kỷ lục cho một năm thuộc chu kỳ sản lượng thấp. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Honduras và Uganda đều tăng 2,6%; El Salvador ghi nhận mức tăng nhẹ, khiến thị trường cân nhắc lại triển vọng nguồn cung trong thời gian tới

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê tiếp tục tăng mạnh, trở thành yếu tố trực tiếp gây áp lực lên giá. Theo ICE, tồn kho Robusta đạt 4.626 lô - mức cao nhất trong vòng 7 tháng rưỡi, tồn kho Arabica lên tới 844.473 bao (60 kg), cao nhất gần 3 tháng trở lại đây. Trong đó, 91,4% lượng Arabica được lưu trữ tại châu Âu, phần lớn là cà phê Brazil, và lượng cà phê đang chờ phân loại cũng tiếp tục tăng, phản ánh nguồn cung dồi dào trên thị trường.

Diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường nguyên liệu công nghiệp là giá hợp đồng bông kỳ hạn tháng 7 không còn giữ được đà tăng sau cú bật đầu tuần vào thứ Hai, khi có tin về việc tạm dừng áp thuế trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc trong vòng 90 ngày. Theo đó, hợp đồng bông tháng 7 tại sàn ICE US tiếp tục giảm thêm 1,21%, xuống mức giá 1.443 USD/tấn.

Báo cáo cung - cầu mới nhất của USDA công bố ngày thứ Hai cho thấy tỷ lệ tồn kho/sử dụng bông của Mỹ trong niên vụ 2025 - 2026 đạt 36,6%, giảm nhẹ so với mức 37,5% của niên vụ trước nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình 5 năm là 28%, phản ánh nguồn cung bông vẫn ở mức dồi dào. Sản lượng bông của Brazil được dự báo đạt 18,25 triệu kiện, tăng so với 17 triệu kiện của niên vụ 2024 - 2025.

Dòng tiền rời khỏi nhóm kim loại quý

Phiên giao dịch hôm qua ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét trên thị trường kim loại. Tâm lý thị trường cải thiện nhờ triển vọng kinh tế Mỹ tích cực đã khiến nhu cầu trú ẩn suy giảm, kéo giá hai mặt hàng kim loại quý đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Ngược lại, nhóm kim loại cơ bản lại chịu áp lực khi những lo ngại về nguồn cung bắt đầu xuất hiện, tác động lên diễn biến giá trong phiên.

Chốt phiên, giá bạc quay đầu giảm 1,98% xuống 32,44 USD/ounce, giá bạch kim đánh mất 1,11% về 981,2 USD/ounce.

Ở nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm mạnh 1,54% xuống 10.252 USD/tấn trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn còn nhiều thận trọng. Ngoài ra, tình hình nguồn cung cho thấy những tín hiệu tích cực cũng góp phần củng cố đà giảm của giá đồng. Mỏ Cobre Panama có khả năng tái khởi động sau hơn 18 tháng tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Mới đây, Tổng thống Panama cho biết chính phủ đang xem xét các phương án hợp tác nhằm đưa mỏ quy mô lớn này trở lại khai thác. Cobre Panamá là mỏ đồng lộ thiên lớn nhất Trung Mỹ và từng sản xuất hơn 330.000 tấn đồng trong năm 2023.

Ngược lại, giá quặng sắt phục hồi mạnh 2,33% lên 101,83 USD/tấn do lo ngại nguồn cung thu hẹp. Theo Mysteel, tổng lượng quặng sắt xuất khẩu từ Australia và Brazil trong tuần kết thúc 11/5 giảm 4,6% so với tuần trước, đánh dấu tuần suy giảm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động xuất khẩu của Brazil. Cụ thể, lượng quặng vận chuyển ra thị trường đã giảm 1,5 triệu tấn xuống còn 6,3 triệu tấn. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu chủ chốt, qua đó kích hoạt làn sóng mua vào trên thị trường và đẩy giá quặng sắt bật tăng trở lại.