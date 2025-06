Thị trường hàng hóa: Kim loại quý tiếp đà tăng mạnh, giá cà phê phục hồi trở lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh bao phủ 3/4 nhóm hàng nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch đầu tuần. Đáng chú ý, giá hai mặt hàng kim loại quý tiếp đà tăng mạnh, đồng thời thiết lập thêm kỷ lục mới. Trong khi đó, giá 2 mặt hàng cà phê cũng quay đầu phục hồi.

Giá kim loại quý thiết lập đỉnh mới, giá cà phê đảo chiều phục hồi. Ảnh minh họa

Kim loại dẫn dắt đà tăng

Theo ghi nhận của MXV, với 7/10 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh, nhóm kim loại đóng vai trò dẫn dắt xu hướng đi lên của toàn thị trường. Nổi bật là nhóm kim loại quý.

Kết thúc phiên giao dịch, giá bạc thiết lập đỉnh cao nhất trong hơn 13 năm khi tăng 1,82% lên 36,8 USD/ounce. Bên cạnh đó, giá bạch kim cũng ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp, với 3,97% lên 1.214,5 USD/ounce, chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2021.

Ở nhóm kim loại cơ bản, đi ngược với xu hướng chung của nhóm, giá quặng sắt tiếp tục giảm thêm 0,85%, xuống còn 94,7 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực trước những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang chững lại. Theo Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc (CISA), trong giai đoạn từ 21/5 đến 31/5, sản lượng thép thô bình quân ngày của các doanh nghiệp thép lớn và vừa tại Trung Quốc đạt 2,1 triệu tấn, giảm 4,9% so với giai đoạn 11/5–20/5.

Thêm vào đó, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 chỉ tăng 4,8%, thấp hơn kỳ vọng và giảm mạnh so với tháng trước, phản ánh rõ sức ép từ thuế quan cũng như nhu cầu toàn cầu suy yếu. Cùng thời điểm, chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 3,3% so với cùng kỳ, ghi nhận mức giảm sâu nhất trong 22 tháng. Diễn biến này cho thấy áp lực cạnh tranh gia tăng và nhu cầu yếu đang bào mòn lợi nhuận của các nhà máy, từ đó có thể khiến các doanh nghiệp sản xuất cân nhắc thu hẹp quy mô hoạt động, kéo theo nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp tiếp tục suy giảm.

Giá cà phê Robusta phục hồi mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt. Trong đó, giá cà phê arabica tăng 0,98% trở lại mức 7.971 USD/tấn trong khi giá cà phê robusta cũng quay đầu tăng tới 1,85% tlên mức 4.522 USD/tấn.

Đà tăng của giá cà phê được hỗ trợ bởi đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng so với USD đã làm giảm động lực bán ra của các nhà xuất khẩu, qua đó thu hẹp nguồn cung và hỗ trợ giá cà phê. Bên cạnh đó, thống kê từ chính phủ Brazil cho thấy, xuất khẩu cà phê trong tháng 5 chỉ đạt 170.200 tấn, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Brazil xuất khẩu khoảng 18,2 triệu bao loại 60 kg, giảm 13,1% so với cùng kỳ. Trước đó, năm 2024, quốc gia này từng lập kỷ lục với 50,5 triệu bao xuất khẩu, song nguồn dự trữ nội địa hạn chế đã khiến lượng xuất khẩu sụt giảm rõ rệt trong những tháng đầu năm nay.

Tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil cũng là yếu tố đáng chú ý. Theo báo cáo mới nhất từ Safras & Mercado, tiến độ thu hoạch cà phê vụ mùa 2025 - 2026 tại Brazil đã đạt 28% diện tích gieo trồng tính đến thứ Tư tuần trước, tăng 8 điểm phần trăm so với tuần trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 29%. Đáng chú ý, lượng mưa gần đây không gây ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Cụ thể, thu hoạch cà phê Robusta ước đạt 40%, thấp hơn so với mức 42% cùng kỳ năm ngoái, trong khi cà phê Arabica đạt 21%, giảm nhẹ so với mức 23% của mùa trước. Với dự báo sản lượng vụ mới đạt 65,5 triệu bao, ước tính đến nay đã có khoảng 18,34 triệu bao cà phê được thu hoạch, trong đó gồm khoảng 9,84 triệu bao Robusta và 8,5 triệu bao Arabica.