(TBTCO) - Phát biểu tại chương trình "Điểm tựa Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về 6 điểm tựa để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Tối 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình truyền hình trực tiếp "Điểm tựa Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị về khẩn trương khắc phục hậu quả siêu bão số 3 (bão Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Chương trình "Điểm tựa Việt Nam" nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân ta do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung.

Thông qua những câu chuyện chân thực, xúc động từ thực tiễn ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai những ngày qua, cùng với những tiết mục nghệ thuật đầy cảm xúc, chương trình gửi đi thông điệp về những điểm tựa trong bão lũ, người Việt Nam ở mỗi vị trí của mình đều có thể làm một điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người bị thiệt mạng do mưa lũ, thiên tai những ngày qua.

Một trong những khoảnh khắc rất xúc động tại chương trình là khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lên sân khấu động viên, tặng quà cháu Nguyễn Quốc Bảo mồ côi do mưa lũ.

Sinh năm 2016, cháu Nguyễn Quốc Bảo bị mất cả bố và chị gái khi 3 người bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng cũng cảm ơn, động viên đồng chí Đại úy Lục Văn Nguyên, cán bộ công an xã Yên Thuận, người trực tiếp cứu được cháu bé khỏi lũ dữ. Được biết, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam đã quyết định đỡ đầu cháu Nguyễn Quốc Bảo để cháu có điều kiện ăn học đến năm 18 tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các cơ quan truyền thông, báo chí, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam trong những ngày qua đã nỗ lực, cố gắng, tập trung làm rất tốt nhiệm vụ được giao trong phòng chống, khắc phục hậu quả siêu bão số 3.

"Trong những lúc khó khăn, những lúc gian nan, những lúc thử thách thì ai cũng cần một điểm tựa", Thủ tướng chia sẻ và đánh giá cao sáng kiến của Đài Truyền hình Việt Nam trong tổ chức chương trình với tiêu đề "Điểm tựa Việt Nam".

Thủ tướng chia sẻ với đồng bào, đồng chí về "6 điểm tựa Việt Nam".

Thứ nhất là điểm tựa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công" như Bác Hồ đã nói.

Điểm tựa thứ hai là chúng ta có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo gần 95 năm qua. Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Điểm tựa thứ ba là truyền thống lịch sử - văn hóa hào hùng, văn minh, văn hiến của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", "bầu ơi thương lấy bí cùng…".

Điểm tựa thứ năm là nhân dân. Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Điểm tựa thứ năm là quân đội, công an. "Lúc cần, lúc khó có quân đội, công an"; "Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu"; "Công an ta, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Điểm tựa thứ sáu là tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc ta, của mỗi người khi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể".

Với sáu điểm tựa Việt Nam nói trên, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí "làm việc bằng hai", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm" để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3 tại 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no./.