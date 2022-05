(TBTCO) - Thị trường chứng khoán đã có nhịp hồi phục tốt sau chuỗi tuần giảm mạnh. Việc VN-Index tăng hơn 100 điểm từ đáy, thanh khoản cải thiện trong vài phiên gần đây đã củng cố cho khả năng tạo đáy ngắn hạn. Mặc dù đây có thể chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, nhưng nếu dòng tiền vào mạnh trở lại sẽ tạo nhiều kỳ vọng cho đà đi lên của thị trường trong thời gian tới.

Nhịp hồi phục tích cực từ đáy

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang có nhịp phục hồi tốt nhất sau chuỗi giảm 6 tuần liên tiếp. Kể từ mức đáy ngày 17/5/2022, chỉ số VN-Index đã tăng hơn +109 điểm, tương đương tăng +9,46%. Qua đó, thị trường đã củng cố khả năng tạo đáy ngắn hạn, thậm chí có thể thị trường đã tạo đáy thứ 2 thành công ở vùng 1.210 -1.250 điểm. Đà phục hồi của thị trường đang được hỗ trợ bởi dòng tiền đã lên mức cao nhất trong 8 phiên vừa qua, bên cạnh đó dẫn dắt thị trường đi lên là nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc, Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng cho biết, tính từ đầu tháng 4/2022 tới trung tuần tháng 5/2022, TTCK Việt Nam đã có sự sụt giảm lớn khi VN-Index đã giảm từ mức cao 1.530 điểm xuống mức thấp nhất là 1.156 điểm, tương ứng giảm hơn 24% trong khoảng 1,5 tháng. Đây là mức giảm lớn trong khoảng thời gian ngắn dưới áp lực bán tháo của nhà đầu tư khi chịu tác động tiêu cực từ nhiều phía.

Nguồn: HOSE Biểu đồ: Duy Thái

“Rõ ràng thời gian qua, TTCK thế giới và Việt Nam đều đón nhận nhiều thông tin tiêu cực như: sự thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới; những thông tin xử lý các hành vi vi phạm trên TTCK Việt Nam, nhiều tin đồn thiếu căn cứ về việc mở rộng bắt bớ các doanh nhân cũng làm tâm lý nhà đầu tư lo lắng… Những tác động tiêu cực của hàng loạt thông tin trên đã phản ánh vào mức giảm hơn 24% của VN-Index chỉ trong 1,5 tháng qua” – ông Ngọc nói.

Mặc dù vậy, kể từ ngày 17/5 cho tới nay, thị trường đã có sự hồi phục tích cực trở lại với VN-Index tăng lên mức 1.270 điểm hiện tại (tăng 9,8%) trong gần 2 tuần qua.

“Điểm tích cực là tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, lực cầu lớn tham gia khi mặt bằng giá cổ phiếu ở mức thấp đã hỗ trợ cho đà hồi phục gần đây. Động lực chính của thị trường đến từ nhóm bluechips VN30 lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khác tạo ra diễn biến hồi phục đồng thuận ở nhiều nhóm ngành” – ông Đỗ Bảo Ngọc nói.

Đã xuất hiện dấu hiệu tạo kỳ vọng dòng tiền sẽ vào lại

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, phiên giao dịch 25/5 ghi nhận mức thanh khoản tăng hơn 28% so với mức bình quân của 1 tuần giao dịch trước đó. Đây là tín hiệu ban đầu cho thấy sự trở lại của dòng tiền, điều này cũng phù hợp để lý giải cho hiện tượng tăng giá tốt của nhiều nhóm cổ phiếu trong phiên này.

“Tôi cho rằng, khi mặt bằng giá đủ thấp, tạo ra sự hấp dẫn trong định giá thì việc dòng tiền trở lại là điều bình thường. Trong nền kinh tế, sự dịch chuyển của dòng tiền luôn hướng tới nơi có khả năng sinh lời tốt nhất và thời điểm hiện tại, trên TTCK cũng xuất hiện nhiều cơ hội mua cổ phiếu tốt, tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng lại có mức giá rất hợp lý” – ông Ngọc nói.

Vẫn nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường hồi phục và lấy lại đà tăng Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, trong thời gian tới, mặc dù còn nhiều lực cản phải vượt qua, song thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có nhiều yếu tố hỗ trợ cho đà hồi phục và tăng trở lại. Theo đó, sự trở lại của dòng tiền khi thị trường đã về vùng định giá thấp, trong đó dòng tiền nội vẫn là động lực khi lãi suất trong nước vẫn thấp và lạm phát chưa quá căng thẳng. Cùng với đó, khối ngoại trở lại mua ròng tích cực hơn tại nhóm bluechips, trong đó, dòng tiền vào các quỹ ETF là một yếu tố đáng kỳ vọng. Bên cạnh đó, sự hồi phục chung của nền kinh tế sẽ giúp tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp cao hơn, kéo theo dòng tiền chủ động đầu tư dài hạn tham gia tích cực trở lại.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, một chuyên gia phân tích khác cũng cho rằng, thị trường đang xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy dòng tiền sẽ quay trở lại. Theo chuyên gia này, đà phục hồi của thị trường đang đồng pha với các thị trường lớn trên thế giới sau khi các thị trường này đã có mức giảm gần hoặc tiệm cận thị trường gấu (Bear market) sẽ kích thích dòng tiền tham gia. Cùng với đó, khối ngoại đang có chuỗi mua ròng ở tháng thứ 2 liên tiếp, trong đó dòng tiền đang đổ mạnh vào các kênh ETF. Mặt khác, nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại bắt đáy khi đang có chuỗi mua ròng 7/8 phiên gần đây sau khi nhiều cổ phiếu đã có mức giảm sâu và lượng cho vay ký quỹ (margin) trên thị trường cũng đã giảm đáng kể. Ngoài ra, chỉ số VN-Index liên tiếp vượt các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, qua đó củng cố khả năng tạo đáy ngắn hạn, thậm chí đã tạo đáy 2 thành công cũng là một yếu tố có thể giúp dòng tiền trở lại.

Tuy vậy, theo vị chuyên gia này, đây vẫn là nhịp phục hồi trong xu hướng giảm, do vậy dòng tiền sẽ ưu tiên vào các cổ phiếu giảm sâu trước đó, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sau đó dòng tiền sẽ quay lại đối với nhóm cổ phiếu cơ bản. “Năm nay, điều kiện tài chính đã trở nên eo hẹp so với 2 năm trước, dòng tiền dễ dãi và chi phí rẻ không còn nữa, do vậy thị trường sẽ khó tạo sóng theo nhóm ngành, tức là hiện tượng tăng đồng loạt ở các cổ phiếu trong ngành sẽ khó xảy ra, thay vào đó nhà đầu tư phải lựa chọn cơ hội ở các cổ phiếu riêng lẻ” – vị chuyên gia chia sẻ thêm.

Đánh giá về sự hồi phục của thị trường gần đây, ông Đỗ Bảo Ngọc phân tích, với những yếu tố kỹ thuật đã thể hiện thì cơ bản có thể thấy trước mắt đây là nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn khi chỉ số VN-Index đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng là đường kênh giảm hình thành từ tháng 4 tới nay (đã vượt vùng 1.250 điểm phiên 25/5). Chỉ số này cần vượt qua vùng kháng cự quanh vùng 1.280 – 1.300 điểm để xác nhận trở lại trạng thái tăng trung hạn thì mới xác nhận rõ một xu hướng hồi phục dài hạn hơn.