TP Hồ Chí Minh: Giá vé tàu, xe đi các tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng không quá 40%

(TBTCO) - Dịp lễ 30/4 và 1/5, người dân được nghỉ liên tục 5 ngày nên các bến xe liên tỉnh ở TP Hồ Chí Minh, ga Sài Gòn cũng đã lên kế hoạch phục vụ hành khách, đáng chú ý giá vé phụ thu sẽ tăng không quá 40%.

Lượng khách đi Bến xe Miền Đông tăng đến 148%

Ngày 24/4, ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc Công TNHH MTV Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết: “Dự kiến từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, sẽ có 2.560 xe xuất bến, với khoảng trên 56.000 lượt khách, tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 28/4, ước đạt hơn 17.000 lượt khách, tăng 103% so với cùng thời điểm năm ngoái; tiếp đó là ngày 29/4 với trên 15.000 lượt khách, tăng gần 102% so với cùng thời gian năm ngoái”.

Cũng theo ông Đạt, tính đến ngày 22/4, Công ty đã đã tiếp nhận 29/73 đơn vị kê khai tăng giá cước từ 20 - 40%, tùy từng khu vực. Theo báo cáo từ các đơn vị, lượng vé hành khách đặt chỗ các ngày 26 - 27/4 ước khoảng 85%, riêng các ngày khác ước khoảng 80% theo kế hoạch đề ra.

Tại Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), đơn vị cũng đã lên kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp lễ 30/4 -1/5. Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới cho biết: “Dự kiến trong dịp lễ (từ ngày 28/4 đến 3/5) sẽ có 1.870 xe xuất bến với gần 38.000 lượt khách, tăng 148% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, cao điểm nhất là ngày 28/4 với 8.820 khách, tăng gần 113% so với thời điểm năm ngoái; tiếp đó là ngày 29/4 với 7.850 khách, tăng 104% so với thời điểm năm ngoái”.

Nhiều tuyến đã hết vé tàu trong dịp lễ

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ tháng 3/2024, Công ty đã mở bán vé tàu chạy trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đồng thời giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội.

Cụ thể, ngành đường sắt mở bán vé tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 cho tuyến TP Hồ Chí Minh - Hà Nội; SE21/SE22 tuyết đi TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; SNT1/SNT2 tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang và SPT1/SPT2 tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết.

Ngoài ra, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại để phục vụ hành khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

“Dự kiến, từ ngày 25/4 đến 1/5 có khoảng 125.000 khách đi tất cả các tuyến, trong đó tuyến Thống Nhất có khoảng 90.000 khách. Cao điểm ngày 26 - 27/4 đã hết vé Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đi các ga, Hà Nội đi các ga; còn vé tuyến Sài Gòn đi Nha Trang. Ngày 27 - 28/4, tuyến Sài Gòn đi Nha Trang đã hết vé, các tuyến khác và ngày khác còn vé”, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết.

Hành khách đi lại tại ga Sài Gòn.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đơn vị vẫn áp dụng giảm giá thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội như: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng…

Ngoài ra, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty còn giảm khứ hồi 5% lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách trong dịp lễ./.