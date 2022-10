(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, cho biết 8 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước được hơn 225 nghìn tỷ đồng, đạt trên 83% dự toán pháp lệnh năm và tăng gần 26% so cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, do mức nợ thuế cũng tăng thêm 35% so với đầu năm nên toàn đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kéo giảm mức nợ thuế về dưới mức quy định.