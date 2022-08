ABBANK ba năm liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

(TBTCO) - Năm 2022 là lần thứ 3 liến tiếp Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) xuất hiện trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2022 - Best Company to work for in 2022, do Tạp chí Nguồn nhân lực châu Á (HR Asia) bình chọn.

ABBANK cho biết, giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á – HR Asia: Best companies to work for in Asia” là giải thưởng quốc tế thường niên uy tín trong khu vực châu Á, đánh giá về môi trường làm việc tại các doanh nghiệp. Giải thưởng đánh giá dựa trên các tiêu chí hiện có của doanh nghiệp, như: đường hướng tổ chức, văn hóa và đạo đức chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự, hoạt động nội bộ và không gian làm việc lý tưởng dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) đang lao động, từ đó, sẽ đánh giá mức độ gắn kết tổng thể, tạo bước nền xây dựng nguồn nhân lực. ABBANK ba năm liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Ảnh: Thanh Tâm Sau một năm khó khăn vì đại dịch Covid-19, kỳ đánh giá năm 2022 được HR Asia thực hiện sát sao và nghiêm ngặt, tại Việt Nam, có 622 doanh nghiệp với hơn 46.000 người lao động đã tham gia các hoạt động khảo sát ngẫu nhiên, phỏng vấn chi tiết về môi trường làm việc, hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp đạt giải đều phải tiến hành khảo sát nội bộ dựa vào các tiêu chí Nhóm Core, Nhóm Self và Nhóm Group. Vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe và được HR Asia công nhận lần thứ 3, ABBANK tiếp tục là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022. Sau hai năm không ngừng cải tiến các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các tiêu chí của ABBANK năm nay đều đạt điểm trung bình đánh giá cao hơn so với hai năm trước 2020, 2021, đặc biệt, nội dung ở Nhóm Self và Nhóm Group vượt mức điểm trung bình thị trường, tỷ lệ đạt lần lượt là 107,5% và 108,7% Kết quả tích cực, ban lãnh đạo ABBANK luôn sẵn sàng lắng nghe, chủ động cùng nhân viên xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, ổn định lâu dài. Qua đó, minh chứng cho ABBANK là một trong những môi trường làm việc có số lượng lớn nhân viên thâm niên so với mặt bằng chung của thị trường lao động tại Việt Nam và cả châu Á. Từ đầu năm 2022, ABBANK ra quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức và giá trị cốt lõi để hướng tới các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chiến lược nhân sự 5 năm khẳng định ABBANK luôn coi trọng công tác xây dựng và quản lý nguồn nhân lực có tố chất, kỹ năng và giàu kinh nghiệm để phát triển đội ngũ nguồn lực nòng cốt cho các hoạt động tại ngân hàng. Ngoài chương trình ABBANK CARE được triển khai hằng năm gồm các chế độ đãi ngộ và phúc lợi dành cho CBNV, đối diện với diễn biến phức tạp do đại dịch Covid-19 trong năm 2021, ABBANK đã triển khai nhiều chính sách nhân sự nhằm đảm bảo đời sống tinh thần và thu nhập cho CBNV an tâm tiếp tục công tác như: hỗ trợ thu nhập trong thời gian bị nhiễm bệnh, tổ chức tiêm vaccine, xem xét điều chỉnh tăng lương định kỳ, phát hành cổ phiếu ESOP, chính sách vay ưu đãi để ghi nhận những đóng góp, cống hiến của CBNV đối với ngân hàng trong giai đoạn khó khăn./.

Diệu Linh