(TBTCO) - Trong đánh giá đầu tiên của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ (OMB) công bố ngày 3/4, Nhà Trắng cho biết lũ lụt, hỏa hoạn và hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra có thể khiến ngân sách liên bang Mỹ bị thiệt hại lớn mỗi năm vào cuối thế kỷ này.

Hồ Oroville ở miền Bắc California đang cạn kiệt với tốc độ đáng lo ngại trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng.

Bản đánh giá này, được Tổng thống Mỹ Joe Biden giao nhiệm vụ từ tháng 5/2021, cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với ngân sách có thể gây thiệt hại tổng cộng 7,1% nguồn thu mỗi năm vào cuối thể kỷ này, tương đương với 2.000 tỷ USD/năm tính theo giá trị đồng USD hiện nay.

Candace Vahlsing, một quan chức khoa học và khí hậu của OMB, và nhà kinh tế trưởng Danny Yagan, cho biết biến đổi khí hậu đe dọa các cộng đồng và các lĩnh vực trên khắp đất nước, trong đó lũ lụt, hạn hán, nắng nóng khắc nghiệt, cháy rừng và bão ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và cuộc sống của những người dân Mỹ hàng ngày.

Những thiệt hại trong tương lai có thể tồi tệ hơn những thiệt hại hiện nay nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục không suy giảm.

Phân tích cho thấy chính phủ liên bang có thể chi thêm từ 25-128 tỷ USD hàng năm cho các khoản chi như cứu trợ thảm họa ven biển, lũ lụt, mùa màng và bảo hiểm y tế, ngăn chặn cháy rừng và lũ lụt tại các cơ sở liên bang.

OMB cho biết, cháy rừng gia tăng có thể làm tăng chi phí dập lửa từ 1,55 tỷ USD đến 9,6 tỷ USD hàng năm. Gần 12.200 tòa nhà và công trình liên bang có thể bị ngập lụt khi nước biển dâng với chi phí thay thế gần 44 tỷ USD.

Nhiệt độ khí hậu trên thế giới đang có xu hướng tăng hơn 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này do thiếu các chính sách và hành động nhằm làm chậm tốc độ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Đánh giá của OMB được đưa ra vài giờ trước khi Hội đồng khoa học về khí hậu của Liên Hợp quốc công bố báo cáo được chờ đợi từ lâu về các phương thức hạn chế khí thải - báo cáo mà một số nhà khoa học cho rằng có thể làm hạ thấp một số viễn cảnh nghiêm trọng có khả năng xảy ra.

Cuối tháng trước, ông Biden đã đệ trình kế hoạch ngân sách trị giá 5.800 tỷ USD lên Quốc hội, trong đó ông Biden kêu gọi gần 45 tỷ USD để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong năm tài chính 2023, tăng gần 60% so với năm tài chính 2021./.