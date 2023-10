Cách thời hạn 3 ngày, Vĩnh Hoàn bất ngờ xin trì hoãn nộp Báo cáo tài chính quý III/2023

(TBTCO) - Tuần qua (23/10 - 27/10/2023), dù tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, nhưng thị trường chứng khoán trong nước không tránh được một tuần giảm điểm, đặc biệt là phiên ngày 26/10. Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index dừng lại ở 1.060,62 điểm, giảm mạnh -47,41 điểm (-4,3%) so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm so với tuần trước và vẫn ở mức thấp, đạt 70.404 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 14.081 tỷ đồng/phiên, giảm -10,3% so với tuần trước.