Chủ tịch Quốc hội Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 20/5/2022 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin cùng Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin đã tiếp ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - ASEAN; thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội).

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao, hai bên đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có trao đổi, ngoại giao nhân dân có nhiều hình thức hợp tác, trao đổi nhằm tăng cường tình đoàn kết. Hai nước cũng có mối liên kết kinh tế càng ngày càng lớn mạnh. Các nhà Lãnh đạo Việt Nam cho rằng sự hiện diện của Ngài Tan Chuan Jin tại SEA Games 31 là sự khích lệ to lớn đối với nước chủ nhà Việt Nam và là sự động viên mạnh mẽ đối với đoàn thể thao Singapore, góp phần quan trọng vào thành công chung của SEA Games 31.

Hai bên cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động rất phức tạp cả về địa chính trị, kinh tế, cùng những thách thức và vận hội đan xen, hai nước càng cần phải tăng cường gắn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, phát huy hiệu quả quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp, qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước với 7 lĩnh vực kết nối chủ chốt đang được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí cho rằng việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội lần này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước, nhất là tăng cường tiếp xúc, trao đổi bằng nhiều hình thức phù hợp ở tất cả các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đóng góp cho việc kết nối cũng như giúp phát triển kinh tế số và xã hội số, tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU, APPF và các tổ chức đa phương khác, cũng như ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác là đúng thời điểm, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Lãnh đạo hai nước cũng chia sẻ và cảm ơn sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Về kinh tế, hai nước có hợp tác chặt chẽ, niềm tin lớn lao của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam thể hiện ở các số liệu đầu tư trong hai năm qua, dù phải đối phó với đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng xu thế này không thay đổi và niềm tin của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh bởi tiềm năng cơ hội mà thị trường Việt Nam mang lại.

Hai bên khẳng định hai nước còn nhiều dư địa thuận lợi để tăng cường hợp tác toàn diện với điều kiện địa lý thuận lợi, cùng là thành viên trong ASEAN, có chung ý chí tự cường cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ như chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" tại Lễ khai mạc SEA Games 31 vừa qua; nêu rõ hai bên không chỉ kết nối kinh tế mà còn kết nối chiến lược hai quốc gia với nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo hai nước cũng đã trao đổi về tình hình khu vực, thế giới và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.