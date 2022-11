(TBTCO) - Sáng 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe từ ngày 30/11 - 6/12/2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa, tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tham gia Đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia Hoàng Thanh Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm; Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Bùi Văn Thạch; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Cường...

Các đại biểu tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta, là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia và New Zealand kể từ sau khi Việt Nam và hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đây là chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Australia và New Zealand đều đang đẩy mạnh phục hồi kinh tế và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại; quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand phát triển thuận lợi, hiệu quả ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Hai nước đều rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam. Australia vừa có Lãnh đạo Nghị viện mới vào tháng 7/2022 và New Zealand cũng vừa có Lãnh đạo Nghị viện mới vào tháng 8 vừa qua.

Chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ với hai Đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Australia và New Zealand là những đối tác chủ chốt của Việt Nam không chỉ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn cả về quốc phòng, an ninh, khoa học, giáo dục, đào tạo... Australia còn là Đối tác Chiến lược toàn diện của ASEAN, New Zealand là Đối tác Chiến lược của ASEAN. Hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - hai Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam cũng là thành viên và đang tích cực triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực sau Covid-19, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; tranh thủ sự ủng hộ của Australia và New Zealand để tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác giữa nước ta với các quốc đảo khác trong khu vực Nam Thái Bình Dương có nhiều tiềm năng về hợp tác khai thác thủy sản, du lịch, lao động… Đặc biệt, với Australia, chuyến thăm sẽ là một mốc quan trọng trong việc khởi động nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand.

Australia và New Zealand đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức ngay sau khi có Ban Lãnh đạo Nghị viện mới đã thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam nói chung và với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói riêng. Đây cũng là dịp để hai nước triển khai chính sách đối ngoại của chính quyền mới, trong đó coi trọng quan hệ với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.