Công ty Hải Phát Thủ Đô bị phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Old Spice Timber With Sandalwood Body Wash - chai 473ml, do thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm lưu hành không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm.