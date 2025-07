Công an Hà Nội triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh

(TBTCO) - Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá một đường dây giết mổ và tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh quy mô lớn, với hơn 5 tấn thịt và nội tạng không rõ nguồn gốc.

Phát hiện, thu giữ hơn 5 tấn thịt bệnh, không giấy tờ kiểm dịch

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội vừa cho biết, trong 2 ngày 30/6 và 1/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Phòng 3 Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và Chi cục Chăn nuôi – Thủy sản và Thú y TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ do Lê Văn Tươi (SN 1994) và Nguyễn Thị Thư (SN 1998) điều hành và tiến hành kiểm tra ki ốt của đối tượng Dư Đình Hợi (SN 1983, trú tại: xóm Lương Sơn, thôn Đặng Giang, xã Hòa Xá, TP. Hà Nội), Nguyễn Viết Chiếm (SN 1987, trú tại: xóm 9, thôn Dư Xá, xã Hòa Xá, TP. Hà Nội), Trương Mạnh Kiên (SN1979, trú tại: Nhân Hòa, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Đình Thao (SN 1975, trú tại TDP Lỗ Xá, Nhân Hòa, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở giết mổ do Lê Văn Tươi và Nguyễn Thị Thư có 45 con lợn sống có biểu hiện nhiễm bệnh, 1.050kg thịt lợn nguyên con đã giết mổ, 450kg nội tạng. Tổng số hàng hóa vi phạm bị phát hiện, thu giữ là 4.300kg, trị giá là hơn 318,2 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất kiot của các đối tượng. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên mua thịt có nguồn gốc, dấu kiểm dịch rõ ràng; đồng thời tố giác các hành vi giết mổ, kinh doanh thịt không đảm bảo an toàn thực phẩm để cùng chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tại kiot của các đối tượng tại chợ Phùng Khoang: Kiot của Dư Đình Hợi có tổng khối lượng thịt là 367kg.

Kiot của Nguyễn Viết Chiếm có tổng khối lượng thịt là 426kg.

Kiot của Trương Mạnh Kiên có tổng khối lượng thịt là 91kg; Kiot của Nguyễn Đình Thao có tổng khối lượng thịt là 93kg.

Tổng số hàng hóa vi phạm bị phát hiện, thu giữ tại chợ Phùng Khoang là 977kg, trị giá hơn 97,9 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có giấy tờ kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Mỗi ngày giết mổ hơn 50 con lợn bệnh, tiêu thụ vào các nhà hàng, quán ăn

Tại các lò mổ, các đối tượng khai nhận từ năm 2023 bắt đầu mua gom lợn ốm yếu từ các đầu nậu, trong đó có Đặng Văn Huy – người thu mua lợn bệnh tại huyện Ba Vì, rồi tổ chức giết mổ tại khuôn viên nhà ở.

Trung bình mỗi ngày giết mổ hơn 50 con lợn, sau đó bán ra thị trường với giá khoảng 60.000 đồng/kg thịt. Cơ sở hoàn toàn không có giấy phép giết mổ, không thuộc hệ thống giết mổ được cấp phép của thành phố.

Đáng chú ý, các tiểu thương đến trực tiếp lò mổ của Tươi – Thư để chọn lợn; sau giết mổ, thịt được bán ngay cho các quầy tại các chợ đầu mối như Phía Nam, Minh Khai,… Ngoài ra, nhiều sản phẩm đã được tiêu thụ vào các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hà Nội. Với thủ đoạn thu mua lợn bệnh giá rẻ từ 35.000–40.000đồng/kg hơi, sau đó giết mổ bán ra từ 55.000–60.000đồng/kg, các đối tượng thu lợi bất chính hàng tháng khoảng 70–80 triệu đồng.

Các đối tượng cũng khai nhận đã mua lợn chết của các đối tượng tại khu vực huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức (cũ), TP Hà Nội hoặc tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ với giá khoảng 20.000 đồng/kg rồi mang về tập kết tại nhà riêng. Từ đó, tiến hành mổ phanh và sử dụng ô tô tải vận chuyển lợn ra khu vực kiot tại chợ Phùng Khoang để tiêu thụ...

Đối tượng Nguyễn Thị Thư chủ lò mổ Thường Tín. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt và nội tạng dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sản phẩm từ lợn mắc bệnh không được phép sử dụng làm thực phẩm và buộc phải tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Ngày 2/7/ đến 3/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tươi và Đặng Văn Huy, Nguyễn Viết Chiếm, Dư Đình Hợi để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy tính chất nghiêm trọng, hành vi coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe cộng đồng để trục lợi. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng liên quan khác và làm rõ chuỗi tiêu thụ thịt bệnh ra thị trường.