Cục Thuế Bình Dương đối thoại hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế

(TBTCO) - Ngày 19/9, Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2023, nhằm tăng cường hơn nữa sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển. Hàng trăm câu hỏi của các doanh nghiệp, người nộp thuế tham dự đã được thảo luận, chia sẻ và giải đáp thấu đáo, cụ thể.

Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương lắng nghe và giải đáp ý kiến của doanh nghiệp. Ảnh: Sơn Nam

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Công chia sẻ, năm 2023, bối cảnh tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh ở một số ngành nghề may mặc, điện tử... có xu hướng giảm và gặp nhiều khó khăn.

Một số chính sách được Chính phủ ban hành đã hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều khó khăn chung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp linh hoạt trong sản xuất kinh doanh do chủ động được nguồn vốn khi được miễn giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí.

Là thành viên của Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện các biện pháp hỗ trợ chính sách và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hỗ trợ kết nối cung cầu, hỗ trợ người lao động có việc làm, thu nhập và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ.

Kết quả thu ngân sách 8 tháng của năm 2023 do đơn vị quản lý đạt 29.923 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán Bộ Tài chính giao, 62,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 98,5% so với cùng kỳ. Số thu trừ xổ số, lợi nhuận còn lại, tiền sử dụng đất đạt 23.665,7 tỷ đồng, bằng 62,5% so với dự toán Bộ Tài chính, bằng 60,4% kế hoạch HĐND giao, bằng 99,6% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng năm 2023, thực hiện đồng loạt các chính sách hỗ trợ, liên tục cải cách hành chính và chuyển đổi số, năng động và trách nhiệm, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã giải quyết 9.203 hồ sơ hoàn thuế (trong đó, hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN): 6.660 hồ sơ; hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2.543 hồ sơ), với tổng số thuế đã hoàn hơn 14.460 tỷ đồng (hoàn thuế TNCN 53,6 tỷ đồng; hoàn thuế GTGT 14.408 tỷ đồng).

Đại diện các doanh nghiệp tham dự nêu câu hỏi tại diễn đàn. Ảnh: Sơn Nam

Lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương sau khi lần lượt trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến thực hiện các chính sách ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuế... đã cam kết, thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong đối thoại, kết nối và xúc tiến trong các hội nghị để lắng nghe, chia sẻ và xử lý vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và tuân thủ đúng chính sách pháp luật.

Trên cơ sở trao đổi công khai, minh bạch và thẳng thắn, Cục Thuế Bình Dương sẽ tiếp nhận và xử lý theo đúng chức năng và các quy định pháp luật. Các vấn đề vượt thẩm quyền, đơn vị ghi nhận ý kiến và báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để có hướng đề xuất hỗ trợ để chính sách pháp luật thuế đi vào cuộc sống và mang tính khả thi cao.

Đồng thời, cơ quan thuế cam kết thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý thuế, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế./.