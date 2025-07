Dự báo xuất siêu hàng hóa đạt 4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025

(TBTCO) - Bộ Công thương dự báo, kim ngạch xuất, nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt được cao hơn so với mục tiêu đề ra. Đây cũng là lực đẩy cho kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm.

Nguồn: Bộ Công Thương. Đồ họa: Văn Chung

Nhiều mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao

Theo dự báo của Bộ Công thương, kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước 6 tháng đầu năm ước đạt 426 - 430 tỷ USD, tăng khoảng 15,5 - 15,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 215 - 217 tỷ USD, tăng khoảng 13,8 - 14%. Cán cân thương mại xuất siêu ước đạt từ 3,4 - 4 tỷ USD. So với kịch bản tăng trưởng xuất khẩu theo Nghị quyết 25/NQ - CP của Chính phủ ngày 5/2/2025 thì kết quả xuất khẩu nửa đầu năm đã cơ bản đạt và vượt mức đề ra.

Nhiều mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao như mặt hàng công nghiệp (hàng điện tử, dệt may, da giày…), mặt hàng nông sản.

Cụ thể, nhờ chủ động trước biến động thị trường, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng khả quan. Riêng tháng 5/2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,84 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từng ghi nhận trong các tháng 5, vượt qua cả tháng 5/2022 - thời điểm tăng trưởng đột biến do hiện tượng "quá mua" sau đại dịch Covid-19. Dệt may Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã mở rộng tới 132 thị trường. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 6,97 tỷ USD, tăng 17%.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 18,3 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật là mặt hàng cà phê có kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đạt 5,5 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 2,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, đồng thời vượt xa con số 5,4 tỷ USD của cả năm 2024. Đây là lần đầu tiên ngành cà phê đạt được mức này trong nửa đầu năm và hoàn thành sớm mục tiêu cả năm nay…

Như vậy, sự tăng trưởng của nhiều mặt hàng đã góp phần giúp tình hình xuất khẩu đạt được những con số rất khả quan trong nửa đầu năm 2025. Kết quả này cũng thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do để tạo ra cơ hội mở rộng xuất nhập khẩu, tiếp cận các thị trường lớn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện năng lực sản xuất, chất lượng và tính bền vững trong chuỗi cung ứng.

Xây dựng kịch bản thích ứng với bối cảnh thị trường

Bộ Công thương cũng đánh giá, nhìn chung, các chỉ số về xuất nhập khẩu đều cho thấy xu hướng phục hồi tích cực và bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro từ bên ngoài như chính sách thương mại của các nước lớn, biến động giá cả thế giới và xung đột địa chính trị. Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 là 12%, tương ứng với đạt khoảng 450 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Mục tiêu này vẫn có khả năng đạt được, nếu tiếp tục duy trì đà tăng hiện tại trong nửa cuối năm.

Bà Mai Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công thương cho biết, thời gian tới, Bộ Công thương tiếp tục chú trọng công tác thông tin thị trường nhằm kịp thời thông tin với các hiệp hội ngành hàng về những diễn biến của thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường nước ngoài; các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam và khuyến nghị đối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bộ Công thương sẽ chủ động trong xây dựng các giải pháp, chính sách kịp thời. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp để nghiên cứu, xây dựng kịch bản dự báo, phân tích, đề xuất giải pháp phản ứng kịp thời với khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng tới thúc đẩy xuất khẩu sang đa dạng các thị trường mới, song song với các thị trường trọng điểm.

Ngoài ra, cùng với việc tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại, ngành Công thương thường xuyên trao đổi, cảnh báo các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa về việc lưu ý tới một số mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ hàng hóa; chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, xác minh khi có nghi vấn về gian lận xuất xứ.

Không những vậy, hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam sẽ được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp và thích ứng với bối cảnh thị trường./.