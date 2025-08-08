7 tháng/2025: Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3%,

(TBTCO) - Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, 7 tháng năm 2025 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 72,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hải quan cho biết, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2025 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2025) đạt 44,04 tỷ USD, tăng 15,3% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2025 (từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2025).

7 tháng/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,21 tỷ USD. Nguồn: CHQ

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2025 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2025 đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 72,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2025 đạt 362,38 tỷ USD, tăng 20,7% (tương ứng tăng 62,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 152,34 tỷ USD, tăng 7% (tương ứng tăng 10,01 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 7 tháng/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,21 tỷ USD.

Về xuất khẩu, 7 tháng/2025, tổng kim ngạch đạt 262,46 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 194,19 tỷ USD, tăng 18,4% (tương ứng tăng 30,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 74% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trong 7 tháng/2025, tổng kim ngạch của cả nước đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9%, tương ứng tăng 38,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 168,19 tỷ USD, tăng 23,6% (tương ứng tăng 32,13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.