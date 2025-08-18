Xuất nhập khẩu giữ đà tăng trưởng, Việt Nam đón sóng dịch chuyển sản xuất

(TBTCO) - Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định trong 7 tháng đầu năm, giúp Việt Nam giữ vững vị thế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển. Tuy nhiên, một số tín hiệu chững lại ở sản xuất, FDI và rủi ro từ kinh tế thế giới cho thấy bức tranh còn nhiều biến động.

Theo báo cáo của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, dù tốc độ có phần chậm lại so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 18,2% của năm 2024. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 252,2 tỷ USD (tăng 17,9%), còn xuất khẩu đạt 262,4 tỷ USD (tăng 14,8%).

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực như: điện tử tăng 41,9%, máy móc tăng 14,6%, và dệt may tăng 11%. Riêng mặt hàng điện thoại gần như đi ngang. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hoạt động thông quan cũng được duy trì vững chắc, dù tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại. Sản lượng thông quan trong năm tháng đầu năm đạt 461 triệu tấn, tăng 12,8%, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức 38,9% của cùng kỳ 2024. Trong đó, khối lượng hàng hóa xuất khẩu đạt 89,5 triệu tấn (gần như không đổi), còn hàng nhập khẩu đạt 119 triệu tấn (tăng 6,6%).

Thông quan container tiếp tục tăng trưởng, với tổng khối lượng đạt 13,2 triệu TEU, tăng 9,3%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức 24,6% của năm trước. Số lượng container xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt 4,2 triệu TEU, tăng lần lượt 11% và 11,9%.

Ở chiều sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng tích cực. Tuy vậy, chỉ số quản trị mua hàng (PMI) chỉ mới vượt ngưỡng 50 điểm, phản ánh sự phục hồi còn chưa vững chắc. Dòng vốn FDI đăng ký mới tiếp tục duy trì ở mức cao trong 7 tháng đầu năm, nhưng đã có dấu hiệu chững lại về số vốn đăng ký và số lượng dự án được cấp phép.

Theo đánh giá của Mirae Asset, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ hơn, khi các doanh nghiệp tìm cách giảm phụ thuộc vào một hoặc hai thị trường lớn.

Đáng chú ý, Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ vào nền tảng chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng với việc tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

Bên cạnh đó, làn sóng chuyển dịch sản xuất sang Đông Nam Á và Nam Á đang tạo thêm cơ hội cho các ngành logistics và vận tải biển, nhờ nhu cầu vận chuyển tăng lên.

Tuy nhiên, một số rủi ro vẫn cần được theo dõi, bao gồm khả năng một số thị trường áp dụng chính sách thuế quan theo ngành, cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế tại các thị trường lớn có thể giảm tốc. Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của một số nền kinh tế lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và nhu cầu nhập khẩu, từ đó tác động tới hoạt động xuất khẩu và thương mại toàn cầu.