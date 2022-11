Đấu giá biển số xe ô tô để tăng thu về cho ngân sách

(TBTCO) - Sáng 7/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo các đại biểu Quốc hội, đây là chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân; đồng thời góp phần tăng nguồn thu về cho ngân sách nhà nước.

Công khai, minh bạch để tránh tiêu cực, thất thoát

Đại biểu (ĐB) Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho biết, hoạt động đấu giá biển số xe ô tô đã được tiến hành thí điểm tại Nghệ An và thành phố Hải Phòng. Theo đó, với 10 biển số, Công an Nghệ An đã thu được 2,4 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ Vì người nghèo, trong đó, biển số được đấu giá cao nhất là biển kiểm soát 37F 9999 được bán với giá 700 triệu đồng, cao gấp 14 lần so với giá sàn được đưa ra là 50 triệu đồng. Công an Hải Phòng cũng từng tổ chức đấu giá biển số xe nhưng sau đó phải dừng gì vướng về quy định của pháp luật.

Theo ĐB Thạch Phước Bình, nên sửa tên gọi của dự thảo nghị quyết là Nghị quyết thí điểm đấu giá lựa chọn quyền sử dụng biển số xe ô tô.

Các ĐBQH đồng tình cần ban hành nghị quyết để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô, tăng thu về cho ngân sách.

ĐB Thạch Phước Bình cho biết, ông thống nhất với hình thức đấu giá biển xe ô tô qua hình thức trực tuyến, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi đấu giá trực tuyến.

Tuy nhiên, do biển số xe là tài sản trong phục vụ quản lý nhà nước, biển số đưa ra đấu giá là biển số đăng ký nằm trong hệ thống đăng ký quản lý xe của Bộ Công an, nên khi tổ chức đấu giá phải kết nối hệ thống hoặc đăng ký quản lý xe của Bộ Công an với trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá và đăng ký biển số trúng đấu giá. ĐB đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các điều kiện, tiêu chí lựa chọn một tổ chức đấu giá; đồng thời công khai, minh bạch để kiểm soát, hạn chế rủi ro và có thể dẫn đến tiêu cực.

ĐB Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) cho rằng, đấu giá sẽ đem lại công bằng trong việc đăng ký biển số xe ô tô của người dân. Theo ĐB, biển số xe được chọn qua đấu giá là tài sản có thể có giá trị rất lớn qua đấu giá hoặc khi chuyển nhượng. Để đảm bảo công bằng xã hội, cần thực hiện đăng ký tài sản là biển số xe qua đấu giá và thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản là biển số xe. Hiện nay, quy định về lệ phí trước bạ chưa có hai đối tượng thu nhập và tài sản này, do đó, cần xem xét, bổ sung quy định này vào trong nội dung nghị quyết và nghị định.

Khởi điểm đấu giá 40 triệu hay thấp hơn?

ĐB Nguyễn Thanh Cầm (Tiền Giang) lại cho rằng, giá khởi điểm biển số ô tô đưa ra đấu giá chung nên áp dụng ở mức thấp hơn.

“Việc giá khởi điểm thấp hơn sẽ tạo cơ hội để nhiều người dân hơn có thể quan tâm tham gia vào việc đấu giá để lựa chọn không phải là biển số “đẹp” (vì khái niệm “đẹp” tùy thuộc vào từng người và khác nhau ở từng miền) mà để hướng tới việc lựa chọn biển số xe ô tô phù hợp với sở thích riêng của cá nhân” - ĐB Nguyễn Thanh Cầm nói.

Ảnh: Minh họa.

Theo ĐB, làm như vậy thực hiện được mục tiêu là đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, đồng thời sẽ thu hút để có đông người tham gia và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, khi mức giá khởi điểm thấp hơn sẽ tạo thêm cơ hội cho thêm người dân ở các vùng, miền khác nhau, kể cả những vùng có điều kiện kinh tế, mức sống chưa cao được cùng tham gia để lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu sở thích của mình. Do vậy, ĐB Nguyễn Thanh Cầm đề nghị cần tham khảo thêm kinh nghiệm của quốc tế và lắng nghe ý kiến của người dân.

ĐB Phan Thị Nguyệt Thu (Hà Tĩnh) lại cho rằng, dự thảo nghị quyết đưa ra mức giá khởi điểm chung là 40 triệu đồng, không phân biệt vùng. “Đây là quy định hợp lý, đảm bảo công bằng cho người đấu giá trên mọi miền Tổ quốc. Quy định về cấp quyền đăng ký cũng phù hợp, đảm bảo lợi ích của người dân, tuy nhiên cần có sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn, đảm bảo thuận tiện cho người dân” - ĐB nói.

Theo ĐB Phan Thị Nguyệt Thu, cần quy định rõ, đưa tất cả các đầu số ra đấu giá, hay lựa chọn để đấu giá, nếu lựa chọn thì tiêu chí chọn các biển số đem đấu giá cần có quy định rõ ràng, cụ thể. Việc quy định tiêu chí càng cụ thể thì càng thuận tiện khi đưa vào áp dụng.

Về quản lý sử dụng nguồn thu qua đấu giá, khoản 3, Điều 5 quy định: Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ đấu giá biển số. ĐB Phan Thị Nguyệt Thu đề nghị gộp khoản 3 Điều 5 vào khoản 3 Điều 7, với nội dung liệt kê các nội dung Chính phủ quy định, để đảm bảo sự nhất quán của dự thảo nghị quyết.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu. Theo Bộ trưởng, trên cơ sở các ý kiến của ĐBQH, Bộ Công an sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến về một số nội dung chính như: tên gọi nghị quyết, phạm vi thí điểm, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, biển số xe được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, việc quản lý, sử dụng tiền thu được thông qua đấu giá, quy trình thủ tục đưa ra đấu giá…

"Bộ Công an sẽ tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng để báo cáo lên Chính phủ, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội để tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, cử tri, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, báo cáo Quốc hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật" - Bộ trưởng Tô Lâm nói./.