Thị trường tiền tệ tuần 14-18/7: Bơm ròng mạnh 58.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm vượt đỉnh

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 14 - 18/7 cho thấy, tỷ giá trung tâm tuần qua tăng mạnh 57 đồng, lên kỷ lục 25.185 VND/USD, kéo theo USD tại ngân hàng thương mại tăng tương ứng. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng vượt 5% cho thấy áp lực thanh khoản tăng, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 58.000 tỷ đồng.

Ngày 18/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 9 đồng so với phiên liền trước, lên mức 25.185 VND/USD. Với biên độ giao dịch 5% theo quy định, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng từ 23.925 - 26.444 VND/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo cũng được điều chỉnh tăng 8 đồng chiều mua vào, lên mức 23.976 VND/USD; tăng 10 đồng chiều bán ra, lên 26.394 VND/USD.

USD ngân hàng tăng, nhiều ngoại tệ mạnh bất ngờ giảm giá

Tính chung cả tuần từ 14 - 18/7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ghi nhận xu hướng tăng mạnh với mức tăng tổng cộng 57 đồng, lên 25.185 VND/USD, trong đó có 4 phiên tăng liên tiếp. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều tuần gần đây, vượt xa mức tăng 12 đồng của tuần trước và đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp của tỷ giá trung tâm.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng đều được điều chỉnh tăng. Đơn cử, Vietcombank niêm yết ở 25.950 - 26.340 VND/USD, tăng 50 đồng cả hai chiều trong 1 tuần; BIDV cũng tăng tương ứng, niêm yết ở 25.980 - 26.340 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường "chợ đen" lại đi ngược xu hướng này, với mức giảm 50 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán, kết tuần ở 26.350 - 26.420 VND/USD.

Trái lại, tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác như EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm sâu. Đơn cử, tỷ giá EUR giảm khoảng 139 - 177 đồng (mua vào - bán ra) tại Vietcombank, xuống còn 29.612,22 - 31.173,64 VND/EUR và giảm 91 - 96 đồng hai chiều mua vào - bán ra tại BIDV xuống 29.961 - 31.192 VND/EUR.

Cùng xu hướng, GBP giảm mạnh còn 34.203,05 - 35.655,25 VND/GBP, tương ứng giảm 272 - 284 đồng (mua vào - bán ra) tại Vietcombank; 34.667 - 35.645 VND/GBP, giảm 245 - 255 đồng hai chiều tại BIDV.

Tỷ giá JPY cũng ghi nhận mức giảm khoảng 2 đồng tại các ngân hàng. Theo đó, Vietcombank giao dịch ở 169,72 - 180,5 VND/JPY; BIDV niêm yết 172,67 - 180,32 VND/JPY.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,23 điểm, tiếp đà hồi phục tuần qua do các mức thuế quan lần lượt được công bố trong tuần giúp giảm sự bất định trong vấn đề thuế quan, song vẫn ở mức thấp so với đầu năm.

Ông Guy Ertz - Phó Giám đốc Đầu tư Toàn cầu tại Khối Quản lý Tài sản của BNP Paribas, một trong những ngân hàng hàng đầu châu Âu, cho biết từ đầu năm đến nay, chỉ số DXY giảm khoảng 11%, trong đó USD mất giá tới 13% so với đồng EUR. Nhu cầu đối với tài sản Mỹ đang suy giảm và xu hướng này sẽ không đảo chiều ngay cả khi thuế quan được cắt giảm, do gánh nặng nợ công gia tăng và nguy cơ suy giảm trong triển vọng tăng trưởng đang làm giảm sức hấp dẫn của tài sản Mỹ.

Đại diện BNP Paribas giữ quan điểm sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thêm 2 lần nữa vào năm 2026 tại Mỹ, đưa lãi suất điều hành xuống 3,5%.

Lãi suất liên ngân hàng vượt 5%, nhà điều hành bơm ròng mạnh

Theo nhận định của Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính Ngân hàng Techcombank tại báo cáo kinh tế vĩ mô mới công bố, căng thẳng thương mại toàn cầu và chính sách thuế quan Mỹ làm gia tăng bất định kinh tế thế giới. Hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc đều đứng trước nguy cơ thiệt hại. Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu do nhiều yếu tố bất lợi. Trong bối cảnh như vậy, World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 xuống còn 2,3% - gần mức thấp nhất từ năm 2008, ngoại trừ các năm suy thoái.

Theo đó, áp lực tăng trong ngắn hạn có thể đến từ: thứ nhất, những tín hiệu tích cực từ chính sách thuế quan mới có thể thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Thứ hai, thời điểm giữa năm vẫn nằm trong giai đoạn mùa vụ chuyển lợi nhuận về nước của các doanh nghiệp FDI. Thứ ba, sự phục hồi của USD có thể xảy ra khi khi lạm phát Mỹ tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường và khiến Fed khó cắt giảm lãi suất sớm

Tuy nhiên, nhìn về cuối năm, theo nhóm phân tích Techcombank, tỷ giá có thể giảm dần do xuất khẩu cũng có thể tăng trưởng tốt sau khi công bố kết quả đàm phán. Cùng với đó, dòng vốn FDI và FII từ các doanh nghiệp nước ngoài nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh hơn trong bối cảnh kinh tế tích cực. Kiều hối được kỳ vọng sẽ tăng trở lại.

Dù vậy, cần duy trì sự thận trọng khi rủi ro lớn nhất đến từ biến động chính sách thương mại từ phía Chính phủ Mỹ và tính khó dự báo của đồng USD cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và xu hướng tỷ giá trong thời gian tới.

Cùng chung quan điểm, Phòng Nghiên cứu và Phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng, thời điểm gần mốc gia hạn thuế quan mới 1/8, có thể tỷ giá sẽ biến động hơn khi mức thuế cho cả Việt Nam và các nước khác có thể thay đổi khi các nước đàm phán thêm với Mỹ.

Về diễn biến lãi suất liên ngân hàng, tuần qua ghi nhận lãi suất tiếp đà tăng. Theo đó, ngày 16/7, lãi suất qua đêm tăng mạnh 0,44% vượt 5%, lên 5,09%. Kỳ hạn 1 tuần cũng tăng 0,38%, lên 5,04%; 2 tuần là 5,05%, tăng 0,34%. Lãi suất 1 tháng tăng 0,31% lên 4,61%; 3 tháng 4,91%, với mức tăng thấp nhất 0,13%.

Trên thị trường mở tuần qua từ ngày 14 - 18/7, ở kênh cầm cố, có 134.229,56 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày và 91 ngày; có 90.215,17 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 7 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 7.000 tỷ đồng trúng thầu với lãi suất 3,4 - 3,45%, có 21.400 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh 58.414,59 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 148.015,59 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 21.400 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường./.