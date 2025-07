Thuế TP. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu nội địa năm 2025

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, tổng thu nội địa luỹ kế 6 tháng năm 2025 do đơn vị thực hiện được 58.383 tỷ đồng, đạt 78,2% dự toán, 70,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 37,7% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng cuối năm, Thuế TP. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.

13/19 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, địa bàn phía Đông Hải Phòng thu nội địa 6 tháng năm 2025 được 41.386 tỷ đồng, đạt 81,1% dự toán, 75,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Địa bàn phía Tây Hải Phòng thu nội địa 6 tháng được 16.997 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán, 60,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 35,6% so với cùng kỳ.

So với dự toán, có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân 50% trở lên; 6/19 chỉ tiêu chưa đạt tốc độ thu bình quân; so với cùng kỳ có 10/19 chỉ tiêu tăng; 9/19 chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ.

Chủ động phân tích tình hình, đánh giá các nguồn thu Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Thuế TP. Hải Phòng đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ông Minh đề nghị, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai hiệu quả các “Nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị Quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, chủ động phân tích tình hình, đánh giá các nguồn thu, tham mưu kịp thời các giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả năm 2025.

Theo ông Trường, có được kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị triển khai thực hiện chuyển đổi từ mô hình quản lý theo chức năng sang mô hình quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng; tập trung tuyên truyền chính sách thuế mới dưới nhiều hình thức đa dạng, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng.

Đồng thời, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ, tạo thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu NSNN.

Đáng chú ý, công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã được kết quả tích cực. Thuế thành phố đã thực hiện phân loại và giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho các Phòng, các Thuế cơ sở thực hiện; thành lập các Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các địa bàn.

Tính đến ngày 15/7/2025, theo danh sách kết xuất của Cục Thuế, sau khi rà soát đối tượng phải triển khai, Thuế TP. Hải Phòng đã có 2.506 đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bao gồm 1.395 hộ kinh doanh và 1.111 doanh nghiệp, đạt 178% so với số phải thực hiện triển khai sau rà soát…

“Có thể nói, trong 6 tháng, nhiệm vụ thu nội địa của Thuế TP. Hải Phòng đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, cơ cấu thu chưa thực sự bền vững khi các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 45% tổng thu nội địa. Đây là nguồn thu mang tính chất đột biến, không mang tính chất ổn định lâu dài và bền vững” - ông Trường cho hay.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường giải pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Cục Thuế, TP. Hải Phòng để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu.

Trong đó, theo dõi sát tình hình biến động kinh tế - xã hội, nắm chắc diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sức khỏe doanh nghiệp, khả năng đóng góp ngân sách của người nộp thuế, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, Cục Thuế những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân để hỗ trợ kịp thời theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu thu ngân sách tới từng đơn vị, từng cán bộ quản lý thuế; xây dựng danh bạ các doanh nghiệp trọng điểm toàn ngành; tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm soát, nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chống thất thu Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu, Thuế TP. Hải Phòng cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quản lý nguồn thu; đẩy mạnh chống thất thu, xử lý nghiêm hành vi gian lận thuế; nhận diện và phát triển các nguồn thu mới, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng.

Đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế; dự báo thu hàng tháng, quý sát với thực tế phát sinh để có giải pháp chỉ đạo thu kịp thời. Rà soát, xác định những nguồn thu còn nhiều tiềm năng, dư địa, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả, mở rộng cơ sở thuế.

Theo ông Trường, đơn vị chủ động tham mưu UBND TP. Hải Phòng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tăng thu và chống nợ đọng thuế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng chính sách pháp luật thuế, đặc biệt các chính sách pháp luật thuế mới, chính sách hỗ trợ, giảm thuế, gia hạn thuế tới doanh nghiệp, người nộp thuế, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người nộp thuế; hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với doanh nghiệp, người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và có đóng góp tiền thuế lớn cho NSNN.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu đánh giá kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025.

Thực hiện công tác theo dõi, phân loại nợ thuế đảm bảo phân loại đúng, chính xác từng khoản nợ, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ, qua đó áp dụng hiệu quả các biện pháp đôn đốc, thu hồi, cưỡng chế nợ theo quy định tương ứng đối với từng loại nợ thuế…

Bên cạnh đó, khuyến khích xây dựng, triển khai trên diện rộng các sáng kiến, cải tiến nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công việc nhằm khuyến khích, nhân rộng những nhân tố tích cực…