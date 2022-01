Để thông quan nông sản sang Trung Quốc, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định gì?

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam-Trung Quốc 11 tháng năm 2021 đạt hơn 11,3 tỷ USD tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, xuất khẩu đạt 8,47 tỷ USD tăng 14,5% so với cùng kỳ 2020, nhập khẩu đạt 2,85 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ 2020./.