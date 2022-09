Tổng số tiền giảm thuế theo các nghị quyết dự kiến là 45.642 tỷ đồng Bộ Tài chính đã đánh giá tác động của dự thảo nghị quyết, với phương án giảm thuế nêu trên, thời gian áp dụng 6 tháng kể từ ngày nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành và với mức giá dầu thô dự kiến 100 USD/thùng. Theo đó, nếu tính bình quân một tháng, số giảm thu NSNN của 2 sắc thuế này khoảng 2.031 tỷ đồng/tháng (trong đó: giảm thu NSNN do giảm thuế TTĐB khoảng 711 tỷ đồng/tháng, giảm thu NSNN do giảm thuế GTGT khoảng 1.320 tỷ đồng/tháng). Nếu thời gian thực hiện giảm thuế TTĐB và thuế GTGT trong vòng 6 tháng, tổng giảm thu NSNN đối với 2 sắc thuế này là 12.186 tỷ đồng. Theo đó, tổng giảm thu NSNN do việc giảm thuế BVMT, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xăng dầu như đề xuất (bao gồm: giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15) là khoảng 45.642 tỷ đồng.