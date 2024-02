Đồng tiền lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá kỷ lục

(TBTCO) - Số liệu giao dịch trên thị trường tiền tệ quốc tế Forex ngày 21/2 cho thấy, đồng tiền lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã ở mức giá thấp lịch sử so với đồng USD của Mỹ khi lần đầu tiền một USD đổi được hơn 31 lira. Tính ra, trong 12 tháng qua, tỷ giá của đồng USD so với đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gần 64%.

Trong tháng Giêng, chỉ số giá tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 64,77% so với tháng 12/2023. Ảnh minh họa.

Trong phiên giao dịch chiều 21/2, lần đầu tiên tỷ giá giữa đồng USD với đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ đã có lúc ở mức 31,0095 lira đổi 1 USD rồi sau đó giá trị của đồng lira tăng nhẹ.

Đồng lira tiếp tục suy yếu trong bối cảnh lạm phát kỷ lục ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tháng Giêng, chỉ số giá tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 64,86% so với cùng kỳ năm trước và tăng 64,77% so với tháng 12/2023. Người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ ước tính lạm phát hàng năm của nước này ở mức 96% - cao hơn 1,5 lần so với số liệu chính thức về tăng giá tiêu dùng.

Để chống lạm phát, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2023 đã từ bỏ chính sách lãi suất thấp và tăng lãi suất. Nếu đầu năm tỷ lệ này là 8,5% thì sau 8 lần tăng liên tiếp con số này đã lên tới 45%/năm. Sự thay đổi chính sách của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau khi bổ nhiệm Thống đốc mới, bà Hafize Gaye Erkan. Tuy nhiên, bà Hafize Gaye Erkan đã từ chức sau 8 tháng tại nhiệm do áp lực từ gia đình. Ông Fatih Karahan trở thành Thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, cam kết sẽ giảm lạm phát.

Trong tháng 2, những người tham gia một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã dự đoán đồng nội tệ sẽ suy yếu vào cuối năm nay. Theo 68 người được hỏi trong số các chuyên gia và đại diện trong các lĩnh vực tài chính và thực tế của nền kinh tế, tỷ giá hối đoái với đồng USD sẽ là 40 lira đổi 1 USD./.