(TBTCO) - Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), tình hình giá cả thị trường trước và trong Tết từ ngày 31/1/2022 đến ngày 4/2/2022 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết) về cơ bản ổn định, sức mua tăng thấp so với nhiều năm, giá cả các mặt hàng tiêu dùng không có biến động bất thường.

Sức mua tăng thấp so với nhiều năm

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra vào thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2 dương lịch là cao điểm cho chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, tình hình cung - cầu thị trường diễn ra sôi động theo quy luật hàng năm. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên các hoạt động sản xuất, dự trữ nguồn hàng phục vụ Tết vẫn diễn ra tương đối nhộn nhịp trước Tết.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, hình thức mẫu mã đẹp, hàng hóa được tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn cả nước, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân.

Bên cạnh các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những địa điểm thu hút người tiêu dùng do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn. Các địa phương cũng đã chủ động trong công tác quản lý giá thị trường, ban hành kế hoạch, đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết nguyên đán.

Giá cả không biến động bất thường dịp Tết Nguyên đán khi nguồn cung dồi dào tại các siêu thị và chợ truyền thống. Ảnh: T.T.

Theo quy luật hàng năm, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng bắt đầu tăng cao hơn vào ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) và sức mua tiếp tục tăng trong những ngày cận Tết. Theo báo cáo tại một số thành phố lớn (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...), tại các chợ truyền thống, sức mua tăng từ 5 - 10% so ngày thường.

Đặc biệt trong ngày 27 - 29 âm lịch sức mua tăng mạnh từ 20% - 30% tại các chợ lẻ do đây là thời điểm bắt đầu nghỉ Tết. Đối với hệ thống siêu thị tăng 20% - 25% so với ngày thường cùng với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá của nhiều doanh nghiệp. Tuy vậy, lượng tăng sức mua nói chung vẫn thấp hơn so với quy luật nhiều năm do những ảnh hưởng chung của dịch bệnh đến tình hình kinh tế - xã hội, làm giảm thu nhập của người dân.

Sang những ngày đầu năm mới, nhu cầu mua hàng hóa không cao do người dân đã mua sắm đủ trước Tết. Tại các chợ đầu mối, lượng hàng nhập chợ khoảng 42%-50% so ngày thường; giá các mặt hàng đa số đã trở về mức giá ngày thường nhiều gian hàng đã kinh doanh buôn bán trở lại, hàng hóa dồi dào, tuy nhiên sức bán vẫn chậm và giảm 25%-35% so năm ngoái do ảnh hưởng dịch bệnh.

Nhiều siêu thị đã thực hiện đóng cửa muộn và mở cửa sớm trong tuần lễ mua sắm Tết cao điểm, một số siêu thị mở cửa xuyên Tết (Aeon Mall hay chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K). Sang những ngày đầu năm mới, hầu hết các chợ, siêu thị đều chỉ đóng cửa vào ngày mùng 1 và mở cửa rải rác từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết (Saigon Co.op mở cửa vào mùng 2, Hapromart, Winmart mở cửa từ sáng mùng 4).

Sang ngày mùng 4 Tết, hầu hết các chợ truyền thống, siêu thị đều đã mở cửa trở lại để để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, nhiều cửa hàng nhỏ cũng dần mở cửa để bán “lấy ngày” đầu năm, hoạt động mua bán hầu như trở về bình thường, nhu cầu tiêu dùng chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ trông giữ xe chịu ảnh hưởng nhất định từ tình hình dịch bệnh.

Một số mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường

Qua theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả thị trường tại các địa phương cho thấy, về cơ bản diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng những ngày trước, trong và sau Tết không có biến động bất thường, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng theo quy luật hoặc theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, qua theo dõi nắm bắt tình hình giá cả thị trường của Bộ Tài chính và báo cáo từ các Sở Tài chính địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương trong cả nước đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó mặt hàng gạo luôn được chú trọng và được các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tích cực chuẩn bị, bảo đảm lượng dự trữ và cung ứng cho thị trường. Những ngày sát Tết giá gạo chất lượng cao, gạo nếp tăng nhẹ từ 3 - 5% so với ngày thường, giá gạo tẻ thường ổn định.

Nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán được bày bán tại các siêu thị. Ảnh: T.T.

Giá thực phẩm tươi sống ổn định trước Tết do nguồn cung dồi dào và mức giá tương đối ổn định, hoặc tăng giá nhẹ. So với ngày thường, giá thịt bò tăng khoảng 10.000 - 20.000 đ/kg tùy từng thị trường địa phương do nhu cầu tăng; giá gà sống tăng khoảng 10.000 - 30.000 đ/kg; giá lợn hơi ổn định so giai đoạn trước Tết kéo theo giá thịt lợn thành phẩm cũng không có biến động lớn. Giá thực phẩm tại các điểm bán hàng bình ổn vẫn ổn định và thấp hơn so với giá thị trường.

Giá bán các mặt hàng rau củ, trái cây hầu hết tại các địa phương thời điểm trước Tết cơ bản ổn định, thậm chí giảm nhẹ so với thời điểm trước do cung khá dồi dào và ổn định; tuy nhiên sang đến ngày mùng 4 Tết, giá rau tươi tại miền Bắc có biến động tăng do nhu cầu người dân tăng cũng như thời tiết chuyển lạnh sâu tại miền Bắc; theo đánh giá đây chỉ là biến động cục bộ và giá rau tươi sẽ sớm trở lại giá ngày thường sau các ngày tới khi cung cầu ổn định.

Giá dịch vụ vận tải cơ bản hiện vẫn ổn định, trong tầm kiểm soát của các địa phương. Trước diễn biến giá xăng dầu có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đó, các sở giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc kê khai để đảm bảo mức giá cước vận tải phù hợp với giá nhiên liệu. Theo báo cáo của các địa phương, về cơ bản giá cước vận tải các tuyến cố định trong thời gian qua không tăng hoặc tăng ít. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào dịp trước và sau Tết nguyên đán, một số đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai tăng giá phụ thu chiều rỗng một chiều. Do tác động của dịch Covid-19, nhiều người dân không về quê ăn Tết hoặc đi xe riêng, cũng như đã về từ những ngày trước nên nhu cầu đi lại giảm xuống, lượng khách tại các bến xe trung tâm khá ít./.