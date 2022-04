(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 20/4 đồng loạt giảm nhẹ, đang dao động trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 20/4 đồng loạt giảm nhẹ. Ảnh: Minh họa

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà đi xuống. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.074 USD/tấn sau khi giảm 0,62% (tương đương 13 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 221,3 US cent/pound, giảm 0,98% (tương đương 2,2 US cent).

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021 - 2022 dự kiến đạt tổng cộng 167,2 triệu bao, giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ 2020 - 2021.

Trong đó, sản lượng cà phê arabica đạt gần 94 triệu bao, giảm 7,1% so với niên vụ trước. Trái lại, sản lượng cà phê robusta dự kiến tăng 5,1% lên mức 73 triệu bao.

Hạn hán và các đợt băng giá gần đây đã tàn phá vụ mùa cà phê của Brazil năm nay và dự kiến sẽ kìm hãm tiềm năng tăng trưởng cho vụ cà phê của nước này trong hai năm tới.

Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.200 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.700 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.600 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.700 đồng/kg, 40.600 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg./.