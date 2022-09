Giá cà phê hôm nay ngày 5/9: Thị trường trong nước lặng sóng sau kỳ nghỉ lễ

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 5/9 đồng loạt chững lại, ổn định trong khoảng 47.300 - 47.900 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 5/9 lặng sóng sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Minh họa

Theo các nhà khảo sát thị trường, trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà đi xuống. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2022 được ghi nhận tại mức 2.220 USD/tấn sau khi giảm 0,05% (tương đương 1 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 9/2022 tại New York đạt mức 232,65 US cent/pound, giảm 1,57% (tương đương 3,7 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Nguyên nhân khiến thị trường cà phê thế giới giảm mạnh do lo ngại rủi ro tăng cao trước tuyên bố của chủ tịch Fed tại Hội nghị Jackson Hole rằng, sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách nhằm quyết liệt ngăn chặn lạm phát.

Chỉ số USDX bật tăng liên tiếp đã đẩy các tiền tệ mới nổi vào thế suy yếu, khiến các thị trường hàng hóa, chứng khoán lao dốc liên tiếp.

Việc báo cáo lạm phát khu vực Eurozone đạt mức 9,1% so với năm ngoái khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải lên tiếng sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng Euro tại phiên họp chính sách sắp tới và những phiên kế tiếp để đẩy lùi lạm phát.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê không có biến động mới. Ghi nhận cho thấy, khu vực Tây Nguyên đang thu mua cà phê trong khoảng 47.300 - 47.900 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất là 47.300 đồng/kg có mặt tại tỉnh Lâm Đồng. Kế đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức giao dịch 47.800 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Đắk Lắk cũng giữ nguyên giá thu mua trong hôm nay, tại mức 47.900 đồng/kg./.