(TBTCO) - Giá cà phê ngày 13/11 giảm 200 đồng/kg sau khi đã tăng vào hôm qua, đưa giá thu mua tại các địa phương trọng điểm về khoảng 40.400 - 41.300 đồng/kg.

Thu hoạch cà phê. Ảnh: TL minh họa

Theo trang giacaphe.com, giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm trở lại, điều chỉnh 200 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng hiện ghi nhận mức giá thấp nhất là 40.400 đồng/kg. Tiếp đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 41.200 đồng/kg. Hiện tại, mức giá cao nhất là 41.300 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.277 USD/tấn sau khi giảm 0,65% (tương đương 15 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 219,7 US cent/pound, tăng 4,17% (tương đương 8,8 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tại Ấn Độ, giá cà phê thô đối với giống arabica parchment đang dao động ở mức 13.000 rupee/bao 50kg trong năm nay, tăng so với mức 10.000 - 10.500 rupee trong cùng kỳ năm ngoái, The Hindu Business Line đưa tin.

Tương tự, giá cà phê arabica chín đỏ đang dao động trong khoảng 5.400 - 5.600 rupee/bao, tăng so với mức 3.575 - 3.750 rupee/bao trong cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giá cả tăng nhưng các trang trại cà phê thế giới vẫn chưa hài lòng vì chi phí trồng trọt, bao gồm các yếu tố đầu vào như lương nhân công và nguyên liệu sản xuất, đã tăng lên đáng kể. Điều này có thể chiếm mất một khoản lớn trong phần lợi nhuận thu được.

Đối với thị trường trong nước, giá cà phê những ngày đầu tháng 11 giảm nhẹ sau nhiều tháng tăng liên tiếp trong bối cảnh Tây Nguyên bước vào vụ thụ hoạch. Mặc dù vậy, về trung và dài hạn, giá cà phê vẫn được hưởng lợi từ triển vọng tích cực của thị trường thế giới khi nguồn cung bị hạn chế./.