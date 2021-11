Giá hạt tiêu ngày 4/11 giảm

(TBTCO) - Thông tin từ Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương, giá hạt tiêu ngày 4/11 tại thị trường nội địa giảm tiếp 500 - 1.000 đồng, xuống ở 85.000 – 87.500 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng rời xa mốc 90.000 đồng/kg.

Theo số liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 9/2021 đạt 15.336 tấn hạt tiêu các loại, giảm 2.300 tấn, tức giảm 13,04 % so với tháng trước và giảm 2.916 tấn, tức giảm 19,12 % so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong tháng đạt 61,84 triệu USD, giảm 4,64 triệu USD, tức giảm 19,12 % so với tháng trước nhưng lại tăng 16,15 triệu USD, tức tăng 35,36 % so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Giá tiêu xuất khẩu trong 10 tháng năm 2021 tăng tới 71,3%, đạt 3.434,2 USD/tấn. Nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng vọt nên dù khối lượng xuất khẩu giảm 5,7%, nhưng giá trị xuất khẩu tiêu vẫn tăng 44,2%.

Thị trường tiêu đen toàn cầu ước tính sẽ đạt quy mô là 5,5 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép là 5% trong giai đoạn 2020 – 2026. Trong đó, hạt tiêu đen xay, một trong những phân khúc quan trọng của ngành hạt tiêu, dự kiến sẽ ghi nhận CAGR là 5,4% và đạt quy mô 2,8 tỷ USD vào cuối năm 2026./.