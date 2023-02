(TBTCO) - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dự báo, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong các tháng còn lại của quý I/2023, do Việt Nam vừa kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng hạt tiêu dồi dào.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 1/2023 xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam giảm về lượng và giá trị xuất khẩu, nhưng có một số yếu tố cho thấy sẽ khởi sắc trong quý I/2023.

Cụ thể số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt 12.553 tấn, trị giá 43,2 triệu USD, giảm 38,6% về lượng và giảm 41,2% về trị giá so với tháng 12/2022, so với tháng 1/2022 giảm 20,5% về lượng và giảm 41,8% về trị giá.

Xuất khẩu hạt tiêu có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Ảnh: TL

Về giá xuất khẩu, tháng 1/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.442 USD/tấn, giảm 4,3% so với tháng 12/2022 và giảm 26,8% so với tháng 1/2022. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang hầu hết các thị trường xuất khẩu chủ lực giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam sang Philippines và Nhật Bản tăng lần lượt 30,3% và 30% so với tháng 12/2022.

Về cơ cấu thị trường, tháng 1/2023, xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường chủ lực giảm so với tháng 12/2022, ngoại trừ Ấn Độ, Ai Cập, Nhật Bản, Senegal. So với tháng 1/2022, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Hoa Kỳ, Ấn Độ, Philippines, Nhật Bản, Anh… giảm, nhưng xuất khẩu sang Ai Cập, Thái Lan, Senegal tăng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tình hình xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2023 nêu trên là khả quan, tháng 1/2023 trùng với 2 kỳ nghỉ tết khá dài. Trong những tháng tới của quý I/2023, xuất khẩu hạt tiêu sẽ khởi sắc do lực mua từ Trung Quốc phục hồi đã đem lại kỳ vọng mới cho xuất khẩu tiêu của Việt Nam.