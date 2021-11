(TBTCO) - Giá lợn hơi giảm nhẹ ở hai miền Bắc - Nam trong ngày 11/11, thị trường thịt lợn liên tục "nhảy múa". Điều này sẽ khiến cả người chăn nuôi và người tiêu dùng đều không được hưởng lợi.

Giá lợn hơi và thịt lợn 'nhảy múa' - thiệt cho người tiêu dùng và người chăn nuôi. Ảnh: TL

Giá lợn hơi giảm nhẹ ở hai miền Bắc - Nam

Theo các nhà phân tích thị trường, giá lợn hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg trên cả nước. Cụ thể, thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay đi ngang ở hầu hết các địa phương trong khu vực. Mức giá thấp nhất trong khu vực đang là 44.000 đồng/kg, ghi nhận tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang.

Giá tại TP.Hà Nội và Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá lợn hơi lần lượt về mức 45.000 đồng/kg và 46.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt chững lại trong hôm nay. Tại Lâm Đồng, giá tiếp tục neo cao tại ngưỡng 46.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương dẫn đầu về giá giao dịch của khu vực. Trong khi đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi,… có giá thấp hơn, cùng đạt mức 45.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 43.000 - 47.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành. Tại Sóc Trăng, lợn hơi đang được giao dịch với giá 45.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Bến Tre điều chỉnh giá xuống còn 44.000 đồng/kg, ngang bằng với Long An và An Giang. Thương lái tại Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh đang thu mua lợn hơi với giá 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực...

Bên cạnh đó, giá thịt lợn hơi tại hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ có xu hương tăng. Theo đó, giá thịt lợn hơi mát Meat Deli từ trang Vinmart.com xuất hiện điều chỉnh tăng 10.000 đồng/kg đối với nạc vai heo, lên 149.000 đồng/kg. Hiện mức giá đang bán dao động trong khoảng 129.900 - 189.900 đồng/kg... Giá thịt lợn tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền xuất hiện điều chỉnh giảm nhẹ 10.000 đồng/kg đối với sườn non, xuống còn 133.000 đồng/kg. Hiện mức giá đang bán trong khoảng 56.000 - 135.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn giảm nhỏ giọt, Hà Nội yêu cầu kiểm soát mặt hàng thịt lợn.

Thị trường thịt lợn liên tục "nhảy múa"

Theo các nhà phân tích thị trường, thời gian qua thị trường thịt lợn liên tục "nhảy múa" khiến cả người chăn nuôi và người tiêu dùng chịu thiệt. Ngay giữa tháng 10/2021, giá lợn hơi giảm sâu chạm đáy tới mức 30.000 đồng/kg, sau đó bất ngờ bật tăng lên mức gần 60.000 đồng/kg. Các chuyên gia dự kiến, nếu tiếp tục đà tăng này, giá lợn hơi sẽ có thể lên tới mức 70.000 - 80.000 đồng/kg vào dịp cuối năm, khi thời điểm nhu cầu sử dụng thịt lợn tăng cao.

Tuy nhiên, người chăn nuôi chưa kịp vui mừng thì 1 tuần nay giá lợn hơi quay đầu sụt giảm theo từng ngày. Giá lợn hơi tại cả 3 miền ngày 11/11 dao động quanh mốc 42.000 - 47.000 đồng/kg.

Việc giá lợn tăng giảm chóng vánh trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 2 triệu người chăn nuôi mà còn ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Thị trường thịt lợn hiện đang diễn ra một nghịch lý, khi giá lợn hơi xuất chuồng chỉ dao động hơn 40.000 đồng/kg, nhưng giá thịt tới tay người tiêu dùng vẫn giữ khá cao.

Hiện tại các chợ ở vùng nông thôn, giá thịt lợn dao động 100.000 đồng/kg, còn tại các chợ trong nội thành dao động quanh mức 120.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại các siêu thị, giá thịt lợn cao hơn giá ngoài thị trường 30%, dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Như vậy, giá thịt lợn đang giảm trễ so với biên độ giảm giá lợn hơi.

Nguyên nhân chính khiến giá thịt lợn tới tay người tiêu dùng còn cao do dịch Covid-19 và do quá trình tiêu thụ thịt lợn phải qua quá nhiều khâu trung gian, như từ chuồng trại đến thương lái, bán buôn cấp 1, cấp 2, lò mổ, bán buôn lợn mảnh, cuối cùng mới đến tiểu thương bán tại chợ. Mỗi khâu trung gian hưởng lợi từ 8 - 10% nên đẩy giá thịt lên cao. Phần chệnh lệch giữa giá bán tại chuồng tới tay người tiêu dùng được cho là đang chảy vào túi bộ phận trung gian là các thương lái. Đây là lý do khiến cả người chăn nuôi và người tiêu dùng bị thiệt thòi thời gian qua.

Thực tế cho thấy, thị trường mất kiểm soát khiến cả người chăn nuôi và người tiêu dùng chịu thiệt. Do đó cần có giải pháp căn cơ điều tiết thị trường thịt lợn khi giá thịt lợn vẫn nhảy múa lặp đi lặp lại trong suôt thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng cho rằng, nếu vấn đề các khâu trung gian chưa được giải quyết thì người chăn nuôi lợn và người tiêu dùng đều không được hưởng lợi./.