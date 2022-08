Giá lúa gạo hôm nay 4/8: Giá gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC), giá lúa gạo ngày 4/8 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo nguyên liệu và phụ phẩm, trong khi đó giá lúa duy trì ổn định.

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Tại An Giang, lúa Nàng hoa 9 đang được thương lái thu mua ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; OM 18 5.700 - 5.900 đồng/kg; Đài thơm 8 5.600 - 5.800 đồng/kg; IR 504 ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi giá dao động 5.800 - 5.900 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.100 - 6.300 đồng/kg; nếp An Giang khô 7.500 - 7.600 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu tăng trở lại với mức tăng 100 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm duy trì ổn định. Hiện giá gạo NL IR 504 ở mức 8.050 - 8.150 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.650 - 8.750 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tăng mạnh 300 - 500 đồng/kg. Hiện giá tấm IR 504 đứng ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; cám khô 8.500 - 8.550 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 4/8: Gạo nguyên liệu tăng. Ảnh: T.L

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ổn định, các kho mua đều, giao dịch chủ yếu với hàng gạo thơm. Giá gạo nguyên liệu OM 18 tăng nhẹ, trong khi giá gạo thành phẩm và lúa bình ổn. Thị trường lúa hè thu bình ổn, giao dịch đều. Giao dịch phụ phẩm chậm.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá gạo 5% tấm 398 USD/tấn; gạo 25% tấm 383 USD/tấn; gạo 100% tấm 383 USD/tấn.

Số liệu thống kê cho thấy, mặc dù xuất khẩu gạo cạnh tranh khá gay gắt, sản phẩm của Việt Nam vẫn ngày càng được ưa chuộng trên thị trường thế giới. 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 4,19 triệu tấn, tương đương giá trị hơn 2 tỷ USD, tăng 20,5% về lượng và 9% giá trị so với cùng kỳ 2021. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong nhóm các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, Mỹ là quốc gia có mức tăng mạnh nhất, tăng 65,3% trong nửa đầu năm. Tiếp đến là Philippines - thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,5% thị phần - nhập khẩu tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái./.