Giá xăng tiếp tục điều chỉnh giảm gần 500 đồng/lít

Từ 15h ngày hôm nay (1/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, xăng E5 RON92 giảm 444 đồng/lít, dầu diesel giảm 950 đồng/lít so với giá hiện hành.

Đây là đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu lần thứ 4 liên tiếp, đưa mặt hàng này về ngang mức giá hồi tháng 2/2022.

Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh giá bán không cao hơn 24.629 đồng/lít (giảm 444 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 979 đồng/lít. Xăng RON95-III giá bán không không cao hơn 25.608 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diezel 0.05S: không cao hơn 23.908 đồng/lít (giảm 950 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 24.533 đồng/lít (giảm 713 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.548 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Giá xăng giảm gần 500 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá như sau: Với xăng E5 RON92 là 800 đồng/lít, xăng RON95 là 850 đồng/lít, dầu diesel là 450 đồng/lít, dầu hỏa là 650 đồng/lít và dầu mazut là 787 đồng/kg.

Để đảm bảo hoạt động trên thị trường, Bộ Công thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).