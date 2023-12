Giải pháp công nghệ mới về an ninh an toàn thông tin Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 30/11 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023. Tại sự kiện, Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) đã tham gia trưng bày, giới thiệu và tạo ấn tượng với các giải pháp an ninh, an toàn thông tin.

Gian hàng của CMC nhận được sự quan tâm của đông đảo của các khách mời và đại biểu. Ảnh: CTV

Hội thảo năm nay được tổ chức với chủ đề “An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI)". CMC là nhà tài trợ vàng của chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Hà Thế Phương - Tổng giám đốc CMC Cyber Security, đã tham gia tọa đàm chia sẻ về chủ đề “Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân: Chính sách và công nghệ”. Bày tỏ, mong muốn giới thiệu tới thị trường Hệ sinh thái an ninh an toàn thông tin Made by CMC - Make in Việt Nam.

Hệ sinh thái bao gồm các giải pháp, dịch vụ hướng tới mục tiêu giảm thời gian triển khai cho khách hàng và tối ưu được chi phí, nguồn lực mà khách hàng cần đầu tư. CMC là một trong những số ít doanh nghiệp Việt Nam tạo ra được một hệ sinh thái an toàn, an ninh thông tin với các giải pháp do CMC tự nghiên cứu phát triển. CMC luôn nỗ lực cải thiện sản phẩm dịch vụ và cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ, góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho không gian mạng Việt Nam và thế giới.

Gian hàng của CMC đã thu hút đông đảo các khách mời, đại biểu tham dự.