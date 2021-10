(TBTCO) - Sáng 26/10, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp tổng kết công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát quý III; phương hướng, kịch bản điều hành giá quý IV/2021. Phát biểu tại cuộc họp Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định: “mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội và Chính phủ giao trong năm 2021 chúng ta không bị áp lực nặng nề, khả năng hoàn thành mục tiêu là rất cao”.

Lạm phát bình quân cả năm khoảng hơn 2%

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, mặt bằng giá cả thị trường trong 10 tháng qua tăng giảm đan xen, một số mặt hàng có mức tăng cao do chịu tác động từ các yếu tố cung cầu trong nước và thế giới.

Mặt bằng giá trong 10 tháng đầu năm cơ bản nằm trong kịch bản điều hành đã đề ra từ đầu năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9 tăng 2,06%; CPI bình quân 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 9 tháng tăng 0,88%, CPI tháng 10/2021 ước giảm 0,1% - 0,15%; bình quân 10 tháng ước tăng 1,81% - 1,83% so cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản 10 tháng ước tăng 0,82% - 0,86%.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Bộ Tài chính, một số nguyên nhân gây áp lực lên mặt bằng giá, như: Một số mặt hàng thiết yếu có biến động tăng giá do ảnh hưởng từ chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển logicstic tăng như thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật liệu xây dựng; giá mặt hàng xăng dầu, LPG trong nước tăng do tác động từ giá thế giới tăng mạnh khi nhu cầu chung trên thế giới tăng…

Trong năm 2021, trên cơ sở đánh giá dự báo xu hướng các mặt hàng quan trọng thiết yếu, kết hợp với đánh giá về lạm phát cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đưa ra dự báo về lạm phát cả năm 2021 cơ bản được kiểm soát ở mức thấp, đảm bảo chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

Theo đó, dự báo CPI bình quân năm 2021 so với năm 2020 tăng khoảng 2,07% - 2,18%. CPI tháng 12/2021 so với tháng 12/2020 tăng khoảng 3,02% - 3,28%.

Mức dự báo nêu trên của Bộ Tài chính trên cơ sở được xây dựng giá một số mặt hàng, như giá thịt lợn ổn định hoặc giảm nhẹ, giá thành phẩm khoảng 5% - 10%; giá xăng dầu, LPG bình quân tăng 10% do ảnh hưởng của sự khan hiếm trên thế giới; giá gạo bình quân tăng khoảng 5%; giá nguyên vật liệu xây dựng ở mức cao, bình quân tăng khoảng 10%. Mức dự báo nêu trên cũng trên cơ sở tính toán những rủi ro từ thiên tai, bão lũ trong những tháng cuối năm, có thể làm giá một số mặt hàng tăng cục bộ tại một số địa bàn.

Mức dự báo của Bộ Tài chính cũng tương tự như một số cơ quan chuyên môn. Tổng cục Thống kê dự báo CPI cả năm 2021 tăng 1,9% - 2,1%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo CPI bình quân cả năm tăng 2,1% (cộng trừ 0,2%).

Nhiều thách thức cho năm 2022

Bộ Tài chính cho rằng, với các diễn biến mặt bằng giá từ đầu năm đến nay, công tác kiểm soát lạm phát năm 2021 sẽ đảm bảo trong tầm kiểm soát của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo điều hành giá và ở mức thấp. Tuy nhiên, điều đáng ngại là những áp lực lạm phát trong năm 2022 là rất lớn, nhất là khi khủng hoảng năng lượng có thể trở nên trầm trọng, xu hướng đầu cơ, tích trữ các mặt hàng chiến lược của một số nước lớn sẽ tác động toàn diện đến kinh tế thế giới và trong nước.

Theo đó, công tác quản lý, điều hành giá các tháng còn lại của năm 2021 và ngay trong thời gian đầu năm 2022 cần tiếp tục thực hiện thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Từ đó, giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Về lạm phát năm 2022, theo Bộ Tài chính, từ việc đánh giá áp lực lạm phát tăng cao từ đầu năm, việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu do Quốc hội đặt ra (tiếp tục ở mức khoảng 4%) sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn. Nhiều dự báo của các cơ quan chuyên môn nhận định CPI năm 2022 có thể vượt mức 4% nếu diễn biến chung trên thị trường nhiều bất lợi, nhất là nếu khủng hoảng năng lượng tiếp tục leo thang. Việc kiểm soát lạm phát năm 2022 sẽ chỉ đạt mục tiêu khi các phương hướng, giải pháp về quản lý, điều hành giá tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả để hạn chế tác động từ diễn biến giá cả thế giới có thể tác động.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả công tác điều hành giá thời gian qua, nhất là kiểm soát lạm phát. Theo Phó Thủ tướng, “mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội và Chính phủ giao trong năm 2021 chúng ta không bị áp lực nặng nề, khả năng hoàn thành mục tiêu rất là cao”.

Công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần rất tích cực trong giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Ổn định giá còn góp phần ổn định đời sống nhân dân trong lúc khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để chúng ta chống dịch thành công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tác động tới chuỗi sản xuất, cung ứng, lưu thông hàng hóa, công tác điều hành giá rất áp lực đối với các bộ ngành, nhưng những kết quả đạt được là đáng tích cực và đáng được ghi nhận. Có được kết quả này, là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ ngành, nhất là các địa phương, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng chung đã rất nỗ lực, vào cuộc đồng bộ với các giải pháp bài bản, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch được dư luận đồng tình cao.

Theo Phó Thủ tướng, sang năm 2022, nhiều nước đã bắt đầu mở cửa, khôi phục lại sản xuất, nhu cầu nguyên vật liệu, năng lượng… tăng rất cao. Ở trong nước, tuy chúng ta đã kiểm soát tốt, nhưng diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ra khó khăn đối với hoạt động sản xuất, cung ứng, lưu thông hàng hóa và áp lực đối với công tác điều hành giá.

Do đó từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tập trung cao độ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo phải nắm bắt tình hình, theo sát diễn biến, điều hành theo đúng quy định của pháp luật, chủ động có các giải pháp phù hợp, hiệu quả, kịp thời.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình tập trung quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả về giá đối với các mặt hàng thiết yếu như: Xăng dầu, điện, thực phẩm, phân bón và thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh và sinh phẩm, vật tư y tế…

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2021, tạo dư địa để điều hành giá trong năm 2022./.