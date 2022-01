(TBTCO) - TP. Hà Nội đang thực hiện tốt các giải pháp phục hồi, tập trung phát triển nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội tháng 1 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Nguyễn Anh Dũng- Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND TP. Hà Nội, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Khánh Linh

Tháng 1, thu ngân sách nhà nước đạt 45.872 tỷ đồng

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 26/1, ông Nguyễn Anh Dũng - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND TP. Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2022 toàn thành phố ước đạt 45.872 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán, bằng 111,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 5.264 tỷ đồng, đạt 4,9% dự toán đầu năm, bằng 113,1% so với cùng kỳ...

"Đặc biệt, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 1 tăng trên 2 con số so với cùng kỳ, ước đạt 1.563 triệu USD" - ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Đối với tình hình phát triển ngành, lĩnh vực, người phát ngôn của UBND TP. Hà Nội thông tin, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với tháng 12 và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 1 ước đạt 12.594 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng 12 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021...

Đến 31/1/2022, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng dự kiến đạt 4.289.942 tỷ đồng, tăng 0,91% so với 31/12/2021. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tính đến ngày 20/01/2022 là 442 triệu USD; có 2.253 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 20.231 tỷ đồng, tăng 9% về số lượng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong tháng 1/2022, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 12.566 lao động; tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2021; tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm với 557 đơn vị, doanh nghiệp và tuyển dụng được 1.378 lao động tại phiên.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế

Trả lời báo chí về khả năng phục hồi của doanh nghiệp và các giải pháp của Hà Nội để đạt mục tiêu đề ra năm 2022 trong việc tăng trưởng GRDP, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 02 để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2022. Trong đó, có nhiệm vụ cụ thể giao các sở, ngành thành phố, đảm bảo thực hiện mục tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Về giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Duy Tuấn cho hay, trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt của năm 2021; đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế, phát triển văn hoá xã hội, xây dựng nông thôn mới; sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền… Đặc biệt, thành phố chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4, theo ông Vũ Duy Tuấn, đây là dự án trọng điểm quốc gia triển khai trong giai đoạn 2021-2025, với quy mô đầu tư khoảng 95.425 tỷ đồng, chiều dài khoảng 112 km, qua 3 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Hiện nay Chính phủ đã nghe Hà Nội báo cáo chính thức về phương án triển khai để trình Quốc hội phê duyệt trong thời gian tới./.