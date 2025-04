Hải quan tập trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp để tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Trong quý II/2025, Cục Hải quan tiếp tục đôn đốc các chi cục hải quan trực thuộc triển khai có hiệu quả chỉ đạo về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh áp lực của cuộc chiến thương mại, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách.

Chi cục Hải quan khu vực III thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: DIỆU LINH

Nhiều chi cục số thu ngân sách tăng trưởng 2 con số

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong quý I/2025, toàn ngành Hải quan đã tập trung nguồn lực quyết liệt triển khai việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính. Từ ngày 15/3/2025, Cục Hải quan hoạt động theo mô hình mới bao gồm 12 đơn vị thuộc cục và 20 chi cục hải quan khu vực, giảm 485 đầu mối trên tổng số 902 đơn vị trước đó, tương đương 53,77%.

2025, phấn đấu vượt thu 10% số thực hiện 2024 Năm 2025, Quốc hội giao dự toán thu cho ngành Hải quan là 411.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với dự toán năm 2024. Năm 2025, đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu thu vượt 10% so với thực hiện thu năm 2024, đầu tháng 3/2025, Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu cho 20 chi cục hải quan khu vực. Trong đó, các đơn vị được giao số thu phấn đấu Top 3 toàn ngành là: Chi cục Hải quan khu vực II thu đạt 144.000 tỷ đồng; Chi cục Hải quan khu vực III thu đạt 75.600 tỷ đồng; Chi cục Hải quan khu vực I thu đạt 40.720 tỷ đồng.

Trên thực tế, trong bối cảnh vừa ổn định tổ chức theo mô hình mới vừa đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Trong quý I/2025, toàn ngành hải quan đã nỗ lực thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 98.495 tỷ đồng, bằng 24% dự toán được giao, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo khảo sát của phóng viên, tính đến đầu tháng 4/2025, hoạt động tại hải quan các khu vực được tổ chức thông suốt, nhiều chi cục đã và đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp để tăng thu ngân sách 2 con số.

Điển hình như Chi cục Hải quan khu vực I (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái) thu ngân sách quý I/2025 đạt 6.976 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ, bằng hơn 20,8% dự toán. Trong đó, thu thuế tại địa bàn Hà Nội thu đạt 5.694 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, đạt hơn 20,8% dự toán. Làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt 20,8 tỷ USD, tăng hơn 57% so với cùng kỳ; 20.313 chuyến bay với hơn 3,3 triệu hành khách.

Chi cục Hải quan khu vực III (địa bàn quản lý TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình) cũng là một điểm sáng trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường, để tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong tháng 3/2025, nhiều đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các hội nghị, cơ quan hải quan thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp những thay đổi trong các chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu; kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu…

Với sự chủ động này, thống kê đến ngày 27/3/2025, Chi cục Hải quan khu vực III làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt 27,09 tỷ USD, tăng 6,08% so cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách nhà nước đạt 17.989,8 tỷ đồng, đạt 28,2% chỉ tiêu dự toán (63.800 tỷ đồng), tăng 5.011 tỷ đồng (tương ứng tăng 38,6%) so với cùng kỳ năm 2024.

Hỗ trợ doanh nghiệp trước biến động thuế quan

Nhìn nhận về tình hình quý II/2025, Cục Hải quan xác định, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột quân sự leo thang; căng thẳng thương mại gia tăng... đã tiềm ẩn rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu. Ở trong nước, khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng thách thức nhiều hơn cơ hội. Cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn liên tục tạo ra những tác động hai chiều đối với xuất khẩu của Việt Nam.

Trong bối cảnh nêu trên, Cục Hải quan cho biết, toàn ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách năm 2025, hỗ trợ doanh nghiệp trước những biến động không thuận lợi tình hình thuế quan.

Trong tháng 4/2025, cùng với việc yêu cầu các chi cục trưởng các chi cục hải quan khu vực tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ, Cục Hải quan đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, lĩnh vực, cơ quan liên quan kiến nghị Chính phủ để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, ngày 9/4/2025, Hải quan khu vực XVI tổ chức hội nghị đối thoại hải quan – doanh nghiệp với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực XVI khẳng định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Hiện Chi cục Hải quan khu vực XVI đang tổng hợp và kiến nghị đối với ngành Hải quan những thủ tục hải quan thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Đơn vị sẽ kiến nghị giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc chuyển kiểm tra qua máy soi container để giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Đồng thời, kiến nghị đối với những hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra nhanh hoặc hoàn trước, kiểm sau để doanh nghiệp có dòng vốn duy trì hoạt động…