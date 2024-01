Hòa Phát đạt 6.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023

(TBTCO) - Quý IV/2023, Tập đoàn Hòa Phát đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm. Cụ thể, doanh thu của tập đoàn ghi nhận 34.925 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.969 tỷ đồng, tăng 249% so với cùng kỳ 2022 và 48 % so với quý trước. Lũy kế cả năm 2023, Hòa Phát đạt 120.355 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 6.800 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Hòa Phát đạt 6.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023. Ảnh: T.L Năm 2023, Hòa Phát đã sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 10% so với năm 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,72 triệu tấn, giảm 7%. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,78 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 2,8 triệu tấn, tăng 6% với với năm 2022. Bên cạnh các dòng sản phẩm thép truyền thống, Hòa Phát đã đầu tư chế biến sâu, đẩy mạnh sản xuất các loại thép chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát mở rộng tới 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Việc xuất khẩu giúp Hòa Phát đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam. Về sản phẩm ống thép, Hòa Phát đã cung cấp 685.000 tấn cho thị trường, giảm 9% so với năm 2022. Tôn mạ các loại đạt tương đương năm trước đó khi đạt 329.000 tấn. Với công suất thép thô 8,5 triệu tấn/năm, lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Hòa Phát dẫn đầu thị phần tại Việt Nam về thép xây dựng, ống thép, top 5 nhà sản xuất tôn mạ lớn nhất và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép HRC, cáp thép dự ứng lực và nhiều loại thép chất lượng cao. Các lĩnh vực kinh doanh khác cũng ghi dấu ấn với việc chính thức cung cấp sản phẩm vỏ container ra thị trường từ đầu tháng 8/2023. Cũng trong tháng 8, Hòa Phát đã đưa bến đầu tiên của cảng tổng hợp container tại Dung Quất – Quảng Ngãi đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu bốc xếp hàng hóa của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất và các vùng lân cận. Lĩnh vực điện máy gia dụng mở rộng kênh bán, liên tục giới thiệu loạt sản phẩm mới như tủ đông cỡ lớn, máy giặt, cây nước hút bình, các dòng máy lọc nước thế hệ mới, máy làm mát không khí, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy rửa bát,… đáp ứng nhu cầu của thị trường. Người tiêu dùng dễ dàng trải nghiệm và sở hữu sản phẩm của Hòa Phát tại các siêu thị điện máy trên toàn quốc và qua trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… Đối với mảng nông nghiệp, tập đoàn tối ưu quy mô, hiệu quả đầu tư các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi heo, bò, gà trên cả nước với mục tiêu duy trì vị thế, thị phần trong nhóm dẫn đầu về trứng gà sạch, heo thương phẩm cung cấp ra thị trường. Trong đó, Gia cầm Hòa Phát lần đầu vượt sản lượng 300 triệu trứng, ra mắt sản phẩm trứng gà vỏ hồng. Hòa Phát cũng tiếp tục đầu tư mở rộng các khu công nghiệp hiện có tại Hưng Yên và Hà Nam, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo bảng xếp hạng của Vietnam Report và báo VietnamNet vừa được công bố, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp và đứng thứ 8 trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Trong thời gian tới, thị trường có khởi sắc nhưng chưa rõ nét do kinh tế trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn ưu tiên quản trị tốt dòng tiền, hàng tồn kho, sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Đồng thời bám sát tiến độ đầu tư các dự án lớn, đặc biệt là Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2, đảm bảo kiểm soát hiệu quả các dự án…

Hồng Chi