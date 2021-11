Hy Lạp tặng Việt Nam 250.000 liều vắc-xin Astra Zeneca phòng Covid-19

(TBTCO) - Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã công bố quyết định tặng Việt Nam 250.000 liều vắc-xin AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch nước tiếp nhận tượng trưng 250.000 liều vắc-xin AstraZeneca phòng Covid-19 từ Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm chính thức Hy Lạp từ ngày 31/10-2/11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 1/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.

Tổng thống Katerina Sakellaropoulou hoan nghênh chuyến thăm chính thức Hy Lạp của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Tổng thống cho rằng, với vị trí địa lý cũng như thành tựu phát triển như hiện nay, Việt Nam có vai trò quốc tế và khu vực ngày càng quan trọng. Hy Lạp luôn ủng hộ tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam.

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Hy Lạp đã công bố quyết định tặng Việt Nam 250.000 liều vắc-xin AstraZeneca để hỗ trợ phòng chống đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ chân thành cảm ơn và đánh giá cao quyết định này của Hy Lạp, thể hiện tình cảm tốt đẹp, tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hy Lạp.

Bàn về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nhắn mạnh tầm quan trọng của an ninh, an toàn tự do hàng hải, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Charalampos Athanasiou.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao việc Quốc hội Hy Lạp đã sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam–EU (EVIPA).

Cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại song phương chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai bên, Phó Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hy Lạp tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các hiệp định vì lợi ích chung của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Charalampos Athanasiou khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ quan hệ song phương Việt Nam-Hy Lạp cũng như quan hệ Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và sẽ cùng Chính phủ Hy Lạp nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam cả trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.