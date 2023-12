Kho bạc Nhà nước: Nâng cao chất lượng , hiệu quả, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2024

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) năm 2023, Tổng giám đốc Trần Quân cho biết, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2023, trong năm 2024, hệ thống KBNN tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Quân cho biết, năm 2023, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều rủi ro, nguy cơ bất ổn gia tăng. Các yếu tố này đã tác động tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) nói chung và hoạt động của hệ thống KBNN nói riêng.

Mặc dù vậy, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính; hệ thống KBNN đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Quân - Tổng giám đốc KBNN, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

“Những kết quả đạt được của hệ thống KBNN góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính” – ông Trần Quân nhấn mạnh.

Nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2024 đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thời gian tới, Tổng giám đốc KBNN đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị và giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố sát sao, tập trung chỉ đạo, điều hành để khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc KBNN, năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, theo nghị quyết của Ðảng, Quốc hội. Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do các xung đột địa chính trị, rủi ro về kinh tế, tài chính.

Vì vậy, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2024 đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thời gian tới, Tổng giám đốc KBNN đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị và giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố sát sao, tập trung chỉ đạo, điều hành để khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 12/2023 và đầu năm 2024, thủ trưởng các đơn vị và giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân vốn NSNN kịp thời nhưng phải chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; hoàn thành công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2023.

Trong năm 2024, KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống;

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2023. Ảnh: Đức Minh

Xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các đề án đã đăng ký chương trình công tác năm 2024 với Bộ Tài chính; chủ động hoàn thiện các thông tư, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng;

Tổng giám đốc KBNN đề nghị thủ trưởng các đơn vị và giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm.

Bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương để chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2024;

Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp và mở rộng một số chức năng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống;

Tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2022 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền theo phương án được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

Tiếp tục duy trì, vận hành ổn định và nâng cấp hệ thống TABMIS; các hệ thống thanh toán với ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN; chú ý tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho hệ thống KBNN quản lý;

Từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra kiểm tra, tăng cường giám sát từ xa: từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số...