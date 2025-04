(TBTCO) - Thị trường bất động sản Bình Dương đang ghi nhận sự phục hồi trong năm 2025, đặc biệt là phân khúc chung cư, với sự gia tăng đáng kể mức độ quan tâm.

Tại sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Bình Dương" diễn ra ngày 15/4/2025, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn chia sẻ, Bình Dương đang đứng trước một “chương mới” khi sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo nên “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực. Tầm nhìn cho siêu đô thị này không chỉ đơn giản là nâng cao vị thế của Bình Dương, mà còn tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2030-2045.

"Về mặt lợi ích kinh tế, siêu đô thị mới dự kiến đóng góp khoảng 25% GDP cho Việt Nam, mang đến tiềm năng lớn trong các lĩnh vực công nghiệp và logistics. Đặc biệt, trong thương mại quốc tế, siêu đô thị này được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương toàn cầu, kết nối qua cảng biển và các sân bay trọng điểm" - ông Đinh Minh Tuấn nhận định.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn chia sẻ tại sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Bình Dương: Sử sang chương" diễn ra ngày 15/4/2025. Ảnh: Nguyễn Lạc

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam năm 2025 đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với kỳ vọng đạt mức tăng trưởng GDP từ 8%. Mặc dù thị trường toàn cầu đối mặt với những yếu tố bất định, Việt Nam vẫn có những cơ hội cho các ngành, bao gồm cả bất động sản. Thị trường bất động sản Bình Dương phản ánh tích cực của nền kinh tế vĩ mô, với sự phát triển hạ tầng, tăng trưởng đầu tư công và nền tảng công nghiệp vững mạnh.

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý I/2025, giá rao bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng tới 700% so với quý I/2015. Đây là mức tăng cao nhất trong số các tỉnh thành lân cận TP.HCM, bao gồm Đồng Nai (tăng 500%), Long An (tăng 433%) và Bà Rịa – Vũng Tàu (tăng 140%).

Dữ liệu từ thị trường cũng cho thấy mức độ quan tâm và giao dịch tại khu vực này đang phục hồi, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh như Thuận An. Lượng tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương trong tháng 3/2025 tăng 49% so với tháng 2/2025. Đây là mức tăng mạnh nhất trong khu vực ven TP. Hồ Chí Minh.

Mức độ quan tâm bất động sản tại Bình Dương tăng cao.

Đáng chú ý, trong tháng 3/2025, nhu cầu tìm kiếm chung cư tại Bình Dương tăng 46% so với tháng 2/2025. Trong vòng 10 năm qua, giá rao bán trung bình chung cư tại Bình Dương đã tăng khoảng 112%. Hiện tại mức giá chào bán trung bình chung cư sơ cấp trên thị trường Bình Dương khoảng 45 triệu đồng/m2.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy lợi suất cho thuê chung cư tại đây hiện đang dẫn đầu cả nước, vượt khoảng 30% so với các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Điều này xuất phát từ việc giá mua chung cư tại Bình Dương vẫn còn thấp trong khi nhu cầu thuê lại cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, thu hút lượng lớn chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhân viên các công ty trong và ngoài nước.

Đặc biệt, các khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh như Thuận An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Cụ thể, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, vào tháng 3/2025, trong các khu vực ở Bình Dương, lượng tìm kiếm bất động sản Thuận An tăng cao nhất - tăng 57% so với tháng liền trước, tiếp theo là Bến Cát (tăng 52%).

Những khu vực này không chỉ được đánh giá cao vì vị trí chiến lược, mà còn vì nền giá bất động sản tương đối thấp so với TP. Hồ Chí Minh, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường. Theo lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, đến quý I/2025 giá chung cư tại Thuận An đã tăng khoảng 39% so với quý I/2020.

Với xu hướng chuyển dịch dân cư từ TP. Hồ Chí Minh về các khu vực ngoại thành, bà Đặng Thuỳ Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Realty Holdings, chia sẻ: "Bình Dương là một trong những tỉnh thu hút mức độ quan tâm bất động sản lớn từ cả nhà đầu tư và người mua ở thực. Ngoài cư dân địa phương, thị trường còn hấp dẫn khách hàng từ TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia trong lẫn ngoài nước. Với chủ trương sáp nhập tỉnh thành, dự báo sẽ kéo thêm lực cầu từ các địa phương tiềm năng như Bà Rịa – Vũng Tàu".

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tệp khách hàng đa dạng, các dự án bất động sản cần đầu tư bài bản và đổi mới tư duy. Ví dụ, nếu trước đây người tiêu dùng muốn đi xa để “chữa lành” thì giờ đây họ cần được “dưỡng lành” trong chính ngôi nhà của mình. “Urban in Healing Nature” là một trong những mô hình “dưỡng lành” được Realty Holdings và Big Four lần đầu tiên ứng dụng vào dự án thành phố dưỡng lành La Pura, ngay mặt tiền Quốc lộ 13./.