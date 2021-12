Thần linh pháp quyền Hơn 5 năm trước, ngày 26/7/2016, vấn đề đầu tiên được nêu trong bài phát biểu nhậm chức trước trước Quốc hội (QH), đồng bào và cử tri cả nước ngay sau khi được QH tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là “phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương” và “khi có sai phạm, dù bất kể cấp nào cũng phải làm rõ trách nhiệm và xử phạt nghiêm minh”. Khi đó, ông nhắc việc ban hành Bộ luật Hồng Đức từ thế kỷ thứ XV, Vua Lê Thánh Tông đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật ở nước ta từ rất sớm. Nhà vua nói: “Pháp luật là phép tắc chung của nhà nước ta, và các ngươi phải cùng tuân theo”. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng đã từng viết: “Bảy xin Hiến pháp ban hành/ Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Mấy ngày sau, phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa 2016 - 2021, ngày 2/8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh Chính phủ khóa mới sẽ là một “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chính phủ quyết tâm theo đuổi mục tiêu liêm chính, kiến tạo, hành động, như quả quyết của Thủ tướng: “không phải chỉ nói bằng miệng mà phải hành động, mà hành động đó không phải là chỉ ở trung ương mà cả ở địa phương, nhất là các cấp chính quyền cơ sở”. 5 năm sau, tháng 1/2021, Đại hội XIII của Đảng quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo”. Tinh thần “thượng tôn pháp luật” được Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh ở nhiều nội dung như trong định hướng phát triển đất nước, so với Đại hội XII, Đại hội XIII đã bổ sung thêm mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý tốt là “giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.