Nâng cao chất lượng công tác phân tích đánh giá rủi ro hải quan

Phát hiện nhiều vi phạm qua phân luồng Tổng số 16.081 hồ sơ vi phạm được thiết lập trong năm 2023 (giảm 3.749 hồ sơ so với năm 2022); 49.180 lượt tổ chức cá nhân vi phạm bị xử phạt (giảm 10.830 lượt so với năm 2022). Tỷ lệ phát hiện vi phạm qua phân luồng đỏ là 1%, qua phân luồng vàng là 0,09%. So với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ phát hiện vi phạm qua phân luồng đỏ giảm 0,16%, qua phân luồng vàng giảm 0,10%. Tỷ lệ phát hiện vi phạm qua công tác chuyển luồng từ vàng sang đỏ là 4,67%, từ đỏ sang vàng là 0,55%. So với cùng kỳ năm 2022 tỷ lệ phát hiện vi phạm qua chuyển luồng đều giảm lần lượt là 0,41% (qua phân luồng đỏ) và 0,38% (qua phân luồng vàng).