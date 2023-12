Ngày 11/12: Giá thép giảm 20 Nhân dân tệ/tấn phiên đầu tuần

(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay, giá sắt thép quay đầu giảm trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhờ dữ liệu xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc. Trong nước, các thương hiệu vẫn tiếp tục duy trì giá cũ.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Khảo sát tại thời điểm 10h05 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 20 Nhân dân tệ xuống mức 4.015 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng vào hôm thứ Sáu (8/12), được hỗ trợ bởi một loạt các yếu tố như dữ liệu xuất khẩu mạnh mẽ từ nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc, tin đồn về kích thích kinh tế và nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá cao hơn 2,4% ở mức 958,5 Nhân dân tệ/tấn (133,86 USD/tấn).

Hợp đồng chuẩn đã tăng 3,8% trong tuần này, ghi nhận tuần tốt nhất trong 5 tuần.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), giá quặng sắt SZZFU3 chuẩn giao tháng 1 tăng 0,9% lên 133,9 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Theo SteelOnline.vn, thị trường giao dịch ổn định với các mặt hàng gồm giá thép thanh CB240 và giá thép cuộn CB300.

Tại thị trường nội địa, trong những ngày đầu tháng 12 giá thép phế nội địa tại một số khu vực cũng tăng từ 200.000 – 400.000 đồng/tấn tùy theo khu vực. Các nhà máy tăng cường thu gom mua phế nội trong khi nguồn cung trong nước khá hạn chế, có tình trạng khan hàng ở một số khu vực, theo VNSTEEL.

Một số nhà phân tích nhận định giá phôi nội địa sẽ sớm có điều chỉnh tăng do thị trường phế nội hiện nay khan nguồn cung, giá tăng ở cả phế nhập khẩu lẫn phế thu gom nội địa, giá thép thành phẩm nhiều khả năng vẫn giữ đà tăng trong thời gian tới do giá thép thành phẩm ở Việt Nam đang tăng chậm hơn so với thế giới.

Nhìn chung, mặc dù các dấu hiệu về phục hồi nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu vẫn chưa rõ ràng nhưng hầu hết những người tham gia thị trường tin rằng giá thép xây dựng sẽ vẫn ở mức cao do chi phí sản xuất của các nhà sản xuất thép tăng, đặc biệt là do chi phí nguyên liệu thô cao và dự kiến thuế năng lượng sẽ tăng ở một số quốc gia trong thời gian tới.

Chi tiết giá thép tại ba miền cụ thể:

Tại miền Bắc: Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.040 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.140 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.400 đồng/kg; trong khi đó thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.650 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.990 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.490 đồng/kg. Thép VAS, hiện thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.060 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.940 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.090 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 13.790 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 13.450 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.650 đồng/kg. Thép Pomina tăng giá, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.590 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.840 đồng/kg./.