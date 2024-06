Ngày 14/6: Giá cà phê quay đầu tăng, hồ tiêu đột ngột lao dốc sau chuỗi ngày tăng phi mã

(TBTCO) - Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay (14/6) đồng loạt phục hồi. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tăng 0,19%, cà phê Arabica ở mức 225 UScent/pound sau khi tăng 0,29%. Trong khi đó, giá tiêu bất ngờ lao dốc. Hiện, hai tỉnh Gia Lai và Bình Phước cùng giảm 21.000 đồng/kg về mức thấp nhất là 155.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn giảm trên 2 sàn TOCOM và SHFE.

Giá cà phê hôm nay giới tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đồng loạt phục hồi

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trở lại. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.248 USD/tấn, tăng 0,19%. Giá cà phê arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 225 UScent/pound sau khi tăng 0,29%.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) mới đây dự báo giá cà phê sẽ tăng trở lại, chủ yếu đến từ việc giới đầu tư gia tăng lo ngại đối với triển vọng nguồn cung từ Việt Nam.

Hiện các quỹ đầu cơ đã gia tăng vị thế mua ròng với dự báo nguồn cung robusta từ Việt Nam sẽ còn tiếp tục khan hiếm trong thời gian tới. Thông tin từ nhà giao dịch Volcafe, sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/2025 của Việt Nam ước đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong vòng 13 năm, do thời tiết không thuận lợi.

Còn theo báo cáo của Cơ quan thường trú nước ngoài Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post), sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2024 - 2025 dự báo vào khoảng 29 triệu bao (loại 60kg/bao), giảm nhẹ so với ước tính 29,1 triệu bao của niên vụ 2023 - 2024.

Trong đó, sản lượng cà phê Robusta đạt 27,85 triệu bao, thấp hơn so với mức 28 triệu bao của niên vụ trước. Trong khi sản lượng arabica sẽ tăng nhẹ lên 1,15 triệu bao.

Ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 của Việt Nam được điều chỉnh tăng 6% so với dự báo trước lên 29,1 triệu bao. Giá cà phê cao hơn trong niên vụ 2023 - 2024 khuyến khích nông dân tăng cường đầu tư vào sản xuất để giảm tổn thất thu hoạch cũng như các đầu vào khác.

Giá tiêu đột ngột trượt dốc

Khảo sát mới nhất cho thấy, giá tiêu đột ngột trượt dốc. Cụ thể, hai tỉnh Gia Lai và Bình Phước cùng giảm 21.000 đồng/kg về mức thấp nhất là 155.000 đồng/kg. Thương lái tại Đồng Nai đang giao dịch hồ tiêu với giá 156.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg. Mốc giá 160.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Bà Rại - Vũng Tàu, giảm 16.000 - 20.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới thế giới, giá giao dịch tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,06%, giá thu mua tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 12/6; giá thu mua tiêu trắng Muntok tăng 0,07%, còn giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng mạnh do nguồn cung hạn chế, cầu tăng mạnh. Mặc dù giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhưng cơ quan quản lý khuyến cáo không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng mà tập trung đầu tư, chăm sóc theo hướng thâm canh để cây hạt tiêu phát triển bền vững và ổn định

Theo ước tính, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt 30 nghìn tấn, trị giá 135 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 15,9% về trị giá so với tháng 4/2024, tăng 3,7% về lượng và tăng 49,9% về trị giá so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu ước tính đạt 113 nghìn tấn, trị giá 487 triệu USD, giảm 14,1% về lượng, nhưng tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cao su giảm

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 1,27% xuống mức 342,4 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 14/6 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 1% ở mức 15.350 Nhân dân tệ/tấn.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2024 đạt khoảng 80 nghìn tấn, trị giá 129 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 10% về trị giá so với tháng 4/2024, nhưng giảm 31,7% về lượng và giảm 18,3% về trị giá so với tháng 5/2023, thông tin từ Bộ Công Thương.

Giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 5/2024 ở mức 1.616 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 4/2024 và tăng 19,6% so với tháng 5/2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước tính đạt khoảng 568 nghìn tấn, trị giá 854 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 5,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023./.