Ngày 14/6: Giá sắt thép xây dựng quay đầu tăng mạnh

(TBTCO) - Sau 2 phiên giảm liên tiếp, sáng nay, trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá sắt thép xây dựng quay đầu tăng mạnh. Giá quặng sắt cũng phục hồi sau động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm thúc đẩy lĩnh vực bất động sản. Trong nước, các doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức giá không đổi, sức mua thị trường yếu ớt.

Nguồn: Trading Economics.

Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 9h30 ngày 14/6 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải ghi nhận tại mốc 3.425 Nhân dân tệ/tấn, tăng 25 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn cũng tăng vào hôm thứ Năm (13/6), được hỗ trợ bởi động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, mặc dù nhu cầu ngắn hạn mờ nhạt và tồn kho ven cảng cao liên tục tại quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc đã hạn chế mức tăng (theo Reuters).

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá cao hơn 0,93% ở mức 817 nhân dân tệ/tấn (tương đương 112,67 USD/tấn).

Giá quặng sắt SZZFN4 chuẩn giao tháng 7 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,7% lên 106,60 USD/tấn.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE không đồng đều, trong đó than luyện cốc DJMcv1 giảm 0,25% trong khi than cốc tăng 1,5%.

Hầu hết các giá thép chuẩn trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đều tăng. Trong đó, thép cây SRBcv1 tăng 0,5%, thép cuộn cán nóng tăng 0,4%, thép thanh SWRcv1 tăng 0,16% trong khi thép không gỉ giảm 1,13%.

Thị trường trong nước

Theo VSA, nhu cầu sử dụng nội địa thép ở mức thấp không như kỳ vọng tiêu thụ trong tháng (của mùa xây dựng).

Giá nguyên vật liệu tăng/giảm hiện tại khiến việc mua hay bán đều chậm lại do tâm lý e ngại giá tiếp tục xuống. Do vậy trong tháng Tư mặc dù giá nguyên liệu quặng, than, phế tăng khiến chi phí sản xuất cao khiến các nhà máy lâm vào cảnh khó khăn (dù chưa tính trượt giá VND/USD là 3%).

Khảo sát ngày 14/6 tại SteelOnline.vn cho thấy, giá thép CB240 và D10 CB300 không có thay đổi mới so với trước đó. Cụ thể:

Tại miền Bắc: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.090 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.340 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.240 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.590 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.010 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 giữ ở mức giá 14.210 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.310 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.000 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.260 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.200 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.440 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.210 đồng/kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.990 đồng/kg./.