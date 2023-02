Ngày Rằm tháng Giêng: Hàng hóa, thực phẩm dồi dào, giá cả ổn định

(TBTCO) - Khác với nhiều năm, vào dịp cao điểm mua sắm ngày Rằm tháng Giêng, giá cả hàng hóa thường tăng cao so với ngày thường thì năm nay giá cả hầu như các mặt hàng đều ổn định, không tăng đột biến.

Mặt hàng trái cây tại chợ dân sinh cũng giữ giá ổn định.

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội sức mua tăng mạnh, giá cả ổn định

Sức mua của người tiêu dùng ở thời điểm này tăng cao hơn ngày thường, tuy nhiên giá cả hàng hóa ở mức bình ổn, không tăng giá sốc.

Nhìn chung, thị trường các mặt hàng trong dịp này sức mua tăng mạnh nhưng giá cả đã ổn định trở lại như ngày thường, nhiều mặt hàng giảm nhiều so với những ngày cận Tết, nhất là không để xảy ra tình trạng tăng giá "chặt chém" khách hàng.

Cụ thể giá rau xanh giảm nhiệt nhiều so với thời điểm cận và ngay sau Tết. Cụ thể, bắp cải 10.000 đồng/kg, su hào từ 8.000 - 10.000 đồng/củ, súp lơ từ 8.000 - 10.000 đồng/cây, cà rốt từ 2.000 - 3.000 đồng/củ, rau muống từ 8.000 - 10.000 đồng/mớ, rau cải cúc từ 5.000 - 7.000 đồng/mớ, cà chua, bí xanh có giá từ 15.000 - 17.000 đồng/kg.

Còn thịt gia cầm, giá bán có sự tăng nhẹ so với ngày thường. Thịt gà ta bán nguyên con hiện dao động ở mức 120.000 - 140.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 20.000 đồng. Thịt lợn ba chỉ, vai, sườn không biến động, dao động 100.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò có giá từ 250.000 - 350.000 đồng/kg, trong đó, thăn bò và bắp bò là những loại thực phẩm thu hút nhiều người tiêu dùng.

Cùng với đó, các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống đã giảm hơn so với thời điểm trước Tết. Tôm tươi trước Tết có thời điểm lên tới 400.000 - 500.000 đồng/kg, thì nay giá dao động từ 350.000 - 400.000 đồng/kg tùy loại, mức giá này vẫn tăng hơn so với ngày thường. Các loại cá như cá trắm, cá chép… cũng tăng giá nhẹ, cá diêu hồng 70.000 - 80.000 đồng/kg, cá trắm to bán cắt khúc dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Giá hoa tươi hiện cũng giảm hơn so với thời điểm cận Tết, hoa hồng từ 10.000 - 12.000 đồng/bông, hoa cúc từ trước Tết là 10.000 - 12.000 đồng/bông giảm còn 8.000 - 9.0000 đồng/bông, hoa lay ơn 12.000 đồng/bông… Hoa đào dăm cắm bình có giá 30.000 - 50.000 đồng/bó, cành hoa nhỏ cắm ban thờ có giá 40.000 - 60.000 đồng/cành, loại to hơn có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/cành.

Mặt hàng quả, trái cây cũng bình ổn giá. Cụ thể, hiện táo có giá 50.000 - 55.000 đồng/kg; xoài Cát Chu 50.000 - 80.000 đồng/kg; thanh long đỏ 75.000 - 80.000 đồng/kg, thanh long trắng và xoài cát chu 65.000 - 75.000 đồng/kg, cam đường 50.000 - 60.000 đồng/kg, cam canh có giá 65.000 đồng/kg. Chuối tiêu xanh giảm so với những ngày sát Tết Nguyên đán 2023, từ 80.000 - 100.000 đồng/nải nay còn 30.000 - 50.000 đồng/nải. Trầu cau dao động từ 15.000 đồng - 20.000 đồng/lễ.

Chợ truyền thống ở TP. Hồ Chí Minh hàng hóa dồi dào, giá không tăng

Ngay từ sáng sớm ngày 5/2, các chợ truyền thống ở TP. Hồ Chí Minh đã khá nhộn nhịp khi người dân đi mua các mặt hàng thực phẩm, hoa tươi về làm mâm cơm cúng gia tiên.

Tại các chợ truyền thống như: Phước Bình, Kiến Thiết, Hiệp Phú (thành phố Thủ Đức), Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3)... các mặt hàng đồ cúng như gà, hoa quả, xôi gấc, chè trôi nước, vàng mã... được rất nhiều người đến mua.

Theo một số tiểu thương tại chợ truyền thống, nguồn cung rau củ quả hay các mặt hàng tươi sống khá dồi dào và giá không tăng, chỉ có trái cây và hoa tươi là đang hút hàng, tăng giá khoảng 2 - 3 lần so với ngày thường.

Cụ thể, hoa cúc vàng dao động từ 15.000 - 45.000 đồng/bó, hoa ly có giá 30.000 – 100.000 đồng/bó, hoa vạn thọ 10.000 - 20.000 đồng/bó, hoa đồng tiền có giá 45.000 đồng/bó... Các loại trái cây đang ở mức cao như: bưởi năm roi 50.000 đồng/kg, quýt đường 50.000 - 60.000 đồng/kg, thanh long 20.000 đồng/kg...