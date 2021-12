(TBTCO) - Theo Thủ tướng, tỉnh Quảng Bình cần tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể và phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, phải thống nhất về nhận thức, tư tưởng; đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình.

Chiều 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; giải quyết những đề xuất, kiến nghị của tỉnh với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Y tế; Quốc phòng; Ngoại giao; Nội vụ; Công thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quân khu 4.

Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, trong bối cảnh khó khăn do mưa lũ lịch sử năm 2020, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh. Được sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới gắn với phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đạt được những kết quả tích cực.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 4,83%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,41%; công nghiệp, xây dựng tăng 6,83%; dịch vụ tăng 4,11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách đạt 6.500 tỷ đồng, bằng 119,6% dự toán...

Trong năm, Quảng Bình đã hoàn thành Dự án cụm Trang trại điện gió với công suất 252MW; hoàn thành Dự án năng lượng mặt trời Dohwa tại huyện Lệ Thủy công suất 49,5 MWp; triển khai thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công suất 1.200 MW; các dự án công nghiệp đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đáng lưu ý, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường...

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ... được Quảng Bình cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; triển khai học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo của Đảng có nhiều chuyển biến mới, thể hiện sự quyết liệt hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân; kiểm soát dịch COVID-19...

Tỉnh Quảng Bình có 19 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh như: xem xét, sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030; chuyển đổi công nghệ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II để phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26; bổ sung các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch điện VIII; đầu tư, nâng cấp Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba (Đồng Hới); bổ sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ sung và sớm triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thảo luận, phân tích, làm rõ các định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và giải đáp, giải quyết các kiến nghị mà tỉnh đề xuất.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2021, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, xã hội.

Kết quả này cho thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy được thành quả từ những năm trước; bám sát và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phát huy tinh thần đoàn kết; chú trọng những vấn đề của địa phương như: đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nhân lực và công tác cán bộ; phát triển kết cấu hạ tầng và phát huy lợi thế để phát triển du lịch.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới với phương hướng rõ nét, giải pháp cụ thể, tạo được chuyển biến tích cực, toàn diện và không khí đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ và nhân dân.

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như: Quy mô kinh tế còn nhỏ; phát triển chưa tương xứng với cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh. Chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh chưa cao; chưa có nhiều dự án lớn mang tính đột phá; chuyển dịch kinh tế còn chậm.

Nhiều ngành, lĩnh vực phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng: công nghiệp chủ yếu là khai thác, sơ chế, giá trị thấp; nông nghiệp công nghệ cao chiếm tỷ trọng thấp; lâm nghiệp giá trị sản xuất chưa cao; thủy sản còn manh mún. Du lịch Quảng Bình phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao... Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn...

Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra những tiềm năng, lợi thế mà tỉnh cần tận dụng, phát huy để phát triển như: Quảng Bình là vùng đất địa linh, nhân kiệt; có truyền thống lịch sử và cách mạng. Nhân dân Quảng Bình có truyền thống yêu nước, yêu quê hương, kiên cường, anh dũng đấu tranh chống kẻ thù xâm lược; lao động cần cù, không khuất phục trước thiên tai, tinh thần tương thân-tương ái...

Quảng Bình cũng là vùng đất có nhiều khó khăn như khí hậu khắc nghiệt, chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhưng cơ bản điều kiện thuận lợi lớn hơn khó khăn. Tỉnh có rất nhiều điều kiện thuận lợi và đặc thù, có rừng, có biển, có đồng bằng, là nơi hẹp nhất Việt Nam, tạo điều kiện để có thể nỗ lực vươn lên từ bàn tay khối óc, chân trời, cửa biển, mảnh đất của mình. Tỉnh có đầy đủ các loại hình giao thông, có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi (quốc lộ 1A, 12A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc-Nam, sân bay Ðồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu Cha Lo...).

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 cũng là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Dự báo tình hình năm 2022 có khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thiên tai rất khó lường, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Do đó, phải chuẩn bị tâm thế để chuẩn bị, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tốt hơn năm 2021, khắc phục các khó khăn, thách thức, giải quyết được mâu thuẫn giữa tiềm năng, lợi thế lớn nhưng cơ chế chính sách và nguồn lực còn hạn hẹp, hạ tầng đồng bộ, kết nối liên thông còn bất cập.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa đường lối Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu là phát triển bền vững, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc phòng. Tinh thần là tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, làm việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành nhanh chóng xây dựng các quy hoạch phát triển theo Luật Quy hoạch để xác định và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Đầu tư phân kỳ theo khả năng nhưng quy hoạch phải tổng thể, bài bản, có tầm nhìn xa với tư duy đổi mới.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, như việc tỉnh đề xuất giao tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về những kiến nghị của tỉnh, trên cơ sở thảo luận, phân tích của các bộ, ngành với địa phương, Thủ tướng cơ bản nhất trí, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung triển khai theo thẩm quyền, trên cơ sở quy định của pháp luật; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.