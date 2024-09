Thâm hụt ngân sách của Mỹ tiến tới gần 1.900 tỷ USD

(TBTCO) - Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/9 cho biết, mức thâm hụt ngân sách trong 11 tháng đầu của tài khóa 2024 đã lên tới 1.897 tỷ USD, tăng 24% so với mức thâm hụt 1.525 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2023, trong khi chi phí lãi vay nợ công của tài khóa hiện tại đã lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ USD.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh tư liệu

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng thâm hụt gia tăng là do một số yếu tố, trong đó có lãi suất cao hơn và không có khoản chi phí được thu hồi tháng 8/2023. Năm ngoái, ngân sách được hưởng lợi từ việc đảo ngược chi phí trị giá 319 tỷ USD do quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ hủy chương trình của Tổng thống Joe Biden xóa nợ sinh viên. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách trong tài khóa hiện nay không giảm như năm trước.

Mức thâm hụt hiện phù hợp với dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội là 1.900 tỷ USD cho cả tài khóa 2024 khi còn 1 tháng nữa sẽ kết thúc tài khóa 2024. Đây sẽ là mức thâm hụt lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, vượt mức 1.695 tỷ USD được báo cáo cho tài khóa 2023.

Theo dữ liệu của bộ trên, thâm hụt gia tăng cũng do chính phủ tăng chi tiêu cho các chương trình an sinh xã hội, Medicare và quốc phòng. Trong 11 tháng đầu năm, các khoản thu của chính phủ tăng 11% lên 4.391 tỷ USD so với 3.972 tỷ USD trong cùng kỳ của tài khóa 2023. Trong khi đó, chi tiêu đã tăng lên 6.288 tỷ USD, tăng 14% so với 5.496 tỷ USD chi tiêu trong năm trước, một phần là do quyết định đảo ngược chương trình cho vay sinh viên năm 2023.

Chi phí lãi vay tăng lên 1.049 tỷ USD tính đến tháng 8, cao hơn khoảng 30% so với tài khóa trước đó. Lãi suất trung bình trong tháng 8 ở mức 3,35%, cao hơn 43 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính báo cáo thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 8/2024 ở mức 380 tỷ USD. Đây là một sự thay đổi lớn so với mức thặng dư 89 tỷ USD vào tháng 8/2023, sau khi chương trình xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Biden bị đảo ngược./.